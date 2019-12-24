- Дмитро Кузьмін, подав у відставку за взаємною згодою з особистих причин (с)
- Виконувачкою обовʼязків голови правління буде заступниця голови Олена Зубченко (с)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 сер, 2023 20:51
Кузьмін пішов
- Дмитро Кузьмін, подав у відставку за взаємною згодою з особистих причин (с)
- Виконувачкою обовʼязків голови правління буде заступниця голови Олена Зубченко (с)
Додано: Пон 14 сер, 2023 21:34
Додано: Пон 14 сер, 2023 21:49
кульбіт чимось нагадує ранню націоналізацію привата -
хтось прийшов, щось трішки поробив і змотав вудочки
Додано: Пон 14 сер, 2023 23:14
Re: Sense Bank
ха-ха шик
ну шо, хлопцы, есть риск дерибана
такая селяви
прогнозы про норм передачу беру обратно
Додано: Вів 15 сер, 2023 01:01
Re: Sense Bank
Інвестиційний банк Dragon Capital Томаша Фіали розглядає можливість участі у конкурсі на купівлю націоналізованого у липні "Сенс Банку" (краніше – Альфа-банк Україна).
Про це Фіала розповів в інтерв’ю Bloomberg.
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