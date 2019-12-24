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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 908909910911

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 83
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
7%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
35
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
21
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 20:51

Кузьмін пішов

- Дмитро Кузьмін, подав у відставку за взаємною згодою з особистих причин (с)
- Виконувачкою обовʼязків голови правління буде заступниця голови Олена Зубченко (с)
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 21:34

  hv написав:Неочікувано влетів тут на DCC - а хто знає, в яких банках зараз списують в гривнях без накруток? Дякую!


О-банк від Ідеі. Але там немає ніякого кешбеку
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 21:49

  Solar_simfi написав:- Дмитро Кузьмін, подав у відставку за взаємною згодою з особистих причин (с)
- Виконувачкою обовʼязків голови правління буде заступниця голови Олена Зубченко (с)



кульбіт чимось нагадує ранню націоналізацію привата - https://lb.ua/economics/2017/06/26/3700 ... podal.html

хтось прийшов, щось трішки поробив і змотав вудочки
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 23:14

Re: Sense Bank

Во главе Сенс Банка поставил странного человека с зависимостью, о которой все на рынке знали. До этого он около семи лет находился в простое, и не руководил крупными розничными банками, да и в принципе имел мало опыта в руководстве больших финструктур. Утвердили человека нерешительного и очень пугливого. Его коллеги рассказывали, как после назначения в Сенс он даже отказывался подписывать документ для регистратора, чтобы собственника поменяли на государство. Еле-еле уговорили.


ха-ха шик

ну шо, хлопцы, есть риск дерибана
такая селяви

прогнозы про норм передачу беру обратно :evil: :twisted:
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 01:01

Re: Sense Bank

Інвестиційний банк Dragon Capital Томаша Фіали розглядає можливість участі у конкурсі на купівлю націоналізованого у липні "Сенс Банку" (краніше – Альфа-банк Україна).

Про це Фіала розповів в інтерв’ю Bloomberg.
https://www.google.com/amp/s/www.epravd ... /index.amp
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 08:27

Вітаю всіх! Був на природі на вихідних, але бачу стільки новин відбулося за останні декілька днів 🙂

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Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 09:50

Олену Зубченко призначено в.о. Голови Правління

Голова Правління, пан Дмитро Кузьмін, подав у відставку за взаємною згодою з особистих причин, Наглядова рада прийняла його відставку.

Пані Олена Зубченко, Заступник Голови Правління, була призначена тимчасово виконуючою обов’язки Голови Правління для забезпечення безперебійної роботи Банку під пильним наглядом та у співпраці з Наглядовою Радою.

Наглядова Рада розпочне процес відбору та призначення нового постійного Голови Правління якнайшвидше.

Sense Bank продовжує працювати в звичному режимі з висококваліфікованим персоналом, який максимально компетентно та віддано надає банківські послуги клієнтам. Швидка трансформація Sense Bank як сильної державної фінансової установи після нещодавньої націоналізації йде за планом.

https://sensebank.com.ua/news/olenu-zub ... sense-bank
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 10:07

Sense Bank
А все таки:
А давно по Хамону стали брать комис за овердрафт в который списывают 100грн ежемесячных? Вроде ж раньше за такое не наказывалось?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 10:26

  ol_zy написав:Sense Bank
А все таки:
А давно по Хамону стали брать комис за овердрафт в который списывают 100грн ежемесячных? Вроде ж раньше за такое не наказывалось?

Вітаю, з 1 вересня 2022 року ввели щомісячне РКО.
Ось, стаття для клієнтів: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 2884603794

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 11:39

  Sense Bank написав:
  ol_zy написав:Sense Bank
А все таки:
А давно по Хамону стали брать комис за овердрафт в который списывают 100грн ежемесячных? Вроде ж раньше за такое не наказывалось?

Вітаю, з 1 вересня 2022 року ввели щомісячне РКО.
Ось, стаття для клієнтів: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 2884603794

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

вас питали не за РКО, а за комсу, яка виникає, якщо РКО списувалося в овердрафт :mrgreen:
Kalgan
 
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