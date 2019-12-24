Kalgan написав:вас питали не за РКО, а за комсу, яка виникає, якщо РКО списувалося в овердрафт
Зрозумів, дякую 😉 Написав у приватні повідомлення клієнту, буду розбиратися. Відповідь продублюю сюди. Хоча в цілому, без деталізації, як я розумію, що по картці не було кредитного ліміту, але виник мінус, тому нарахувалися проценти за користування несанкціонованою заборгованістю (від суми несанкціонованої заборгованості) це - 37% річних.
Kalgan написав:вас питали не за РКО, а за комсу, яка виникає, якщо РКО списувалося в овердрафт
Зрозумів, дякую 😉 Написав у приватні повідомлення клієнту, буду розбиратися. Відповідь продублюю сюди. Хоча в цілому, без деталізації, як я розумію, що по картці не було кредитного ліміту, але виник мінус, тому нарахувалися проценти за користування несанкціонованою заборгованістю (від суми несанкціонованої заборгованості) це - 37% річних.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Таки не зрозуміли ж!! У клієнта є кредліміт, але він повністю вибраний на поточну РД. Клієнт нічого не гасить, а вирішує скористатися грейсом, тобто загаситися(в грейсі) ДО наступної РД. При цьому йому нараховують -100 за РКО і 0.01% за обслуговування попереднього грейсу. А так як у нього ПОВНІСТЮ вибраний ліміт, то на кредитному рахунку з'являється від'ємна сума -- типу -100.17 грн... До наступної РД клієнт таки гасить всі борги у грейсі і оті -100.17 грн, а ранком наступного дня після РД бачить на рахунку крім очікуваних наступних абонок за РКО і 0.01% ще і якісь додаткові нарахування за "несанкціоновану заборгованість". Чому?! Ще півроку тому такого не було, а РКО як і 0.01% зараховувалися у поточний грейс. Були якісь зміни ДКБО з цього приводу за останні 2..6 місяців?
посетитель Краще оформити дебетову картку, наприклад Вайт. По ній є плата за обслуговування 50 грн/місяць, але її можна з легкістю уникнути: проводивши від 10 покупок на місяць, а це в т.ч оплата мобільного телефону(наприклад в декілька операцій по 5 грн) або покупок на суму від 2500 грн за місяць Чи мати залишки у розмірі 50 000 гривень.
Якщо оформлювати поточний рахунок, то це 1,5% за зняття, що не є вигідним, а по Вайт є можливість 2 рази знімати без комісії в касі банку.