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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 909910911912

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 83
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
7%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
35
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
21
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 12:43

  IDAN написав:Інвестиційний банк Dragon Capital Томаша Фіали розглядає можливість участі у конкурсі на купівлю націоналізованого у липні "Сенс Банку" (краніше – Альфа-банк Україна).

Про це Фіала розповів в інтерв’ю Bloomberg.
https://www.google.com/amp/s/www.epravd ... /index.amp


палится Томаш, по грани ходит...
что там у хозяев происходит что даже ливанца не нашли?
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 12:45

Re: Sense Bank

  Kalgan написав:вас питали не за РКО, а за комсу, яка виникає, якщо РКО списувалося в овердрафт

Зрозумів, дякую 😉
Написав у приватні повідомлення клієнту, буду розбиратися.
Відповідь продублюю сюди. Хоча в цілому, без деталізації, як я розумію, що по картці не було кредитного ліміту, але виник мінус, тому нарахувалися проценти за користування несанкціонованою заборгованістю (від суми несанкціонованої заборгованості) це - 37% річних.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 12:54

  Amethyst написав:Ну Сенс же отображает текущее состояние остатка месячного лимита на р2р по каждой карте

У меня сейчас -100грн на карте, хотя последняя операция показывает остаток 0грн.
В лимиты не влазил, уже не первый раз наблюдаю этот глюк... Отрицательная сумма бывает разной...
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 14:39

  Sense Bank написав:
  Kalgan написав:вас питали не за РКО, а за комсу, яка виникає, якщо РКО списувалося в овердрафт

Зрозумів, дякую 😉
Написав у приватні повідомлення клієнту, буду розбиратися.
Відповідь продублюю сюди. Хоча в цілому, без деталізації, як я розумію, що по картці не було кредитного ліміту, але виник мінус, тому нарахувалися проценти за користування несанкціонованою заборгованістю (від суми несанкціонованої заборгованості) це - 37% річних.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

Таки не зрозуміли ж!!
У клієнта є кредліміт, але він повністю вибраний на поточну РД. Клієнт нічого не гасить, а вирішує скористатися грейсом, тобто загаситися(в грейсі) ДО наступної РД.
При цьому йому нараховують -100 за РКО і 0.01% за обслуговування попереднього грейсу. А так як у нього ПОВНІСТЮ вибраний ліміт, то на кредитному рахунку з'являється від'ємна сума -- типу -100.17 грн...
До наступної РД клієнт таки гасить всі борги у грейсі і оті -100.17 грн, а ранком наступного дня після РД бачить на рахунку крім очікуваних наступних абонок за РКО і 0.01% ще і якісь додаткові нарахування за "несанкціоновану заборгованість".
Чому?!
Ще півроку тому такого не було, а РКО як і 0.01% зараховувалися у поточний грейс.
Були якісь зміни ДКБО з цього приводу за останні 2..6 місяців?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 19:40

Re: Sense Bank

Підкажіть будь ласка що тут краще відкрити для конверт депозиту?
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 20:11

  посетитель написав:Підкажіть будь ласка що тут краще відкрити для конверт депозиту?
>>> див.тут
FinTech
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 20:14

посетитель Краще оформити дебетову картку, наприклад Вайт. По ній є плата за обслуговування 50 грн/місяць, але її можна з легкістю уникнути:
проводивши від 10 покупок на місяць, а це в т.ч оплата мобільного телефону(наприклад в декілька операцій по 5 грн)
або покупок на суму від 2500 грн за місяць
Чи мати залишки у розмірі 50 000 гривень.

Якщо оформлювати поточний рахунок, то це 1,5% за зняття, що не є вигідним, а по Вайт є можливість 2 рази знімати без комісії в касі банку.

Ваша Анастасія
Sense Bank
Представник банку
 
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  #<1 ... 909910911912
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