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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 910911912913

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 83
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
7%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
35
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
21
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 21:28

  ol_zy написав:
  Amethyst написав:...Ще півроку тому такого не було, а РКО як і 0.01% зараховувалися у поточний грейс.
Були якісь зміни ДКБО з цього приводу за останні 2..6 місяців?

В тарифі по хамону уже добавили п.6 37% за несанкц. овер... Т.е. теперь овер не бесплатен....https://sensebank.com.ua/upload/Tariffs-Cameleon.pdf

Овер то був, завжди на Максимумі/Ред
Але ні 0.01% ні РКО в овер не попадали...
А зараз вже попадають?! Бімба. Я перевірю у себе на Реді :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 23:45

  Sense Bank написав:Чи мати залишки у розмірі 50 000 гривень.

Ваша Анастасія

І отут головна чудова фішка - що в ці залишки рахуються також і депозити. Валютні - за курсом НБУ.
ustinovse
 
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