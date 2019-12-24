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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 сер, 2023 21:28
ol_zy написав: Amethyst написав:
...Ще півроку тому такого не було, а РКО як і 0.01% зараховувалися у поточний грейс.
Були якісь зміни ДКБО з цього приводу за останні 2..6 місяців?
В тарифі по хамону уже добавили п.6 37% за несанкц. овер... Т.е. теперь овер не бесплатен....https://sensebank.com.ua/upload/Tariffs-Cameleon.pdf
Овер то був, завжди на Максимумі/Ред
Але ні 0.01% ні РКО в овер не попадали...
А зараз вже попадають?! Бімба. Я перевірю у себе на Реді
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Додано: Вів 15 сер, 2023 23:45
Sense Bank написав:
Чи мати залишки у розмірі 50 000 гривень.
Ваша Анастасія
І отут головна чудова фішка - що в ці залишки рахуються також і депозити. Валютні - за курсом НБУ.
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