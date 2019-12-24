Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 сер, 2023 21:28
ol_zy написав: Amethyst написав:
...Ще півроку тому такого не було, а РКО як і 0.01% зараховувалися у поточний грейс.
Були якісь зміни ДКБО з цього приводу за останні 2..6 місяців?
В тарифі по хамону уже добавили п.6 37% за несанкц. овер... Т.е. теперь овер не бесплатен....
https://sensebank.com.ua/upload/Tariffs-Cameleon.pdf
Овер то був, завжди на Максимумі/Ред
Але ні 0.01% ні РКО в овер не попадали...
А зараз вже попадають?! Бімба. Я перевірю у себе на Реді
Amethyst
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Додано: Вів 15 сер, 2023 23:45
Sense Bank написав:
Чи мати залишки у розмірі 50 000 гривень.
Ваша Анастасія
І отут головна чудова фішка - що в ці залишки рахуються також і депозити. Валютні - за курсом НБУ.
ustinovse
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Amethyst
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Додано: Сер 16 сер, 2023 15:38
Amethyst написав:
Є обмеження від НБУ про 100к/дн.
Є ще калічна забобона вже від Алки про передзамовлення за 5 роб. дн. суми депо від 2к .
щось йдуть ІПСО-балачки про новий ліміт зняття в Sense валюти без комісії - еквівалент лише 70К грн на місяць
flysoulfly
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Додано: Сер 16 сер, 2023 15:43
flysoulfly написав: Amethyst написав:
Є обмеження від НБУ про 100к/дн.
Є ще калічна забобона вже від Алки про передзамовлення за 5 роб. дн. суми депо від 2к .
щось йдуть ІПСО-балачки про новий ліміт зняття в Sense валюти без комісії - еквівалент лише 70К грн на місяць
Та банка ж просто здоХне з такими лімітами
Достатньо і ССА з його ДРС
!!Хай вертають взад номальні ліміти по СЕП і р2р, вертають кредитні картки з кредлімітом, а не умовні кредитно-дебетові. Казкарі
Востаннє редагувалось
Amethyst
в Сер 16 сер, 2023 15:45, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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moveton
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Додано: Сер 16 сер, 2023 15:47
Amethyst написав: flysoulfly написав: Amethyst написав:
Є обмеження від НБУ про 100к/дн.
Є ще калічна забобона вже від Алки про передзамовлення за 5 роб. дн. суми депо від 2к .
щось йдуть ІПСО-балачки про новий ліміт зняття в Sense валюти без комісії - еквівалент лише 70К грн на місяць
Та банка ж просто здоХне з такими лімітами
Достатньо і ССА з його ДРС
!!Хай вертають взад номальні ліміти по СЕП і р2р, вертають кредитні картки з кредлімітом, а не умовні кредитно-дебетові. Казкарі
Хай Хамон преміальний не чіпають, це все що від них треба)
Бо до платних преміальних карт я ще не доріс.
Hotab
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Додано: Сер 16 сер, 2023 15:58
flysoulfly
Огооо
Ніяких новин з приводу таких лімітів не було. Не підкажете де прочитали дану інформацію?
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Sense Bank
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Додано: Сер 16 сер, 2023 16:11
Amethyst По всім кредиткам може бути несанкціонована заборгованість, якщо на момент списання %%, РКО чи плати за смс не буде доступної суми кредитного ліміту чи власних коштів. Якщо у вас, наприклад, з 5000 кредитного ліміту буде використано 5000грн., а в розрахункову дату у вас спишуться %% в розмірі 200грн., то по картці буде мінус на цю суму. Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Sense Bank
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Додано: Сер 16 сер, 2023 16:18
ustinovse
Так, вірно 😊
Враховуються рахунки для фізичної особи, а саме:
депозити, поточні рахунки, "Дохідний сейф",дебетні та зарплатні картки,власні кошти на кредитних картках.
Ось тут можете більш детально перевірити інф.
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0017780199
Sense Bank
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