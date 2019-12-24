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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 911912913914>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 83
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
7%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
35
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
21
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 21:28

  ol_zy написав:
  Amethyst написав:...Ще півроку тому такого не було, а РКО як і 0.01% зараховувалися у поточний грейс.
Були якісь зміни ДКБО з цього приводу за останні 2..6 місяців?

В тарифі по хамону уже добавили п.6 37% за несанкц. овер... Т.е. теперь овер не бесплатен....https://sensebank.com.ua/upload/Tariffs-Cameleon.pdf

Овер то був, завжди на Максимумі/Ред
Але ні 0.01% ні РКО в овер не попадали...
А зараз вже попадають?! Бімба. Я перевірю у себе на Реді :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 23:45

  Sense Bank написав:Чи мати залишки у розмірі 50 000 гривень.

Ваша Анастасія

І отут головна чудова фішка - що в ці залишки рахуються також і депозити. Валютні - за курсом НБУ.
ustinovse
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 13:10

Алюсік, сонечко, пІдпропиХні там зарахування СЕПів, бо вже набридли оті казкові танці-манці 8) :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 15:38

  Amethyst написав:Є обмеження від НБУ про 100к/дн.
Є ще калічна забобона вже від Алки про передзамовлення за 5 роб. дн. суми депо від 2к .
щось йдуть ІПСО-балачки про новий ліміт зняття в Sense валюти без комісії - еквівалент лише 70К грн на місяць :shock:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 15:43

  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:Є обмеження від НБУ про 100к/дн.
Є ще калічна забобона вже від Алки про передзамовлення за 5 роб. дн. суми депо від 2к .
щось йдуть ІПСО-балачки про новий ліміт зняття в Sense валюти без комісії - еквівалент лише 70К грн на місяць :shock:

Та банка ж просто здоХне з такими лімітами :shock:
Достатньо і ССА з його ДРС

!!Хай вертають взад номальні ліміти по СЕП і р2р, вертають кредитні картки з кредлімітом, а не умовні кредитно-дебетові. Казкарі :lol:
Востаннє редагувалось Amethyst в Сер 16 сер, 2023 15:45, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 15:44

  flysoulfly написав:щось йдуть ІПСО-балачки про новий ліміт зняття в Sense валюти без комісії - еквівалент лише 70К грн на місяць :shock:

Надо же о чём-то говорить, а о подступающей национализации уже не интересно. А почему именно 70к и в месяц, а не в год, например? :wink:
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 15:47

  Amethyst написав:
  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:Є обмеження від НБУ про 100к/дн.
Є ще калічна забобона вже від Алки про передзамовлення за 5 роб. дн. суми депо від 2к .
щось йдуть ІПСО-балачки про новий ліміт зняття в Sense валюти без комісії - еквівалент лише 70К грн на місяць :shock:

Та банка ж просто здоХне з такими лімітами :shock:
Достатньо і ССА з його ДРС

!!Хай вертають взад номальні ліміти по СЕП і р2р, вертають кредитні картки з кредлімітом, а не умовні кредитно-дебетові. Казкарі :lol:

Хай Хамон преміальний не чіпають, це все що від них треба)
Бо до платних преміальних карт я ще не доріс.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 15:58

flysoulfly
Огооо :shock:
Ніяких новин з приводу таких лімітів не було. Не підкажете де прочитали дану інформацію?
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 16:11

Amethyst
По всім кредиткам може бути несанкціонована заборгованість, якщо на момент списання %%, РКО чи плати за смс не буде доступної суми кредитного ліміту чи власних коштів.
Якщо у вас, наприклад, з 5000 кредитного ліміту буде використано 5000грн., а в розрахункову дату у вас спишуться %% в розмірі 200грн., то по картці буде мінус на цю суму.

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 16:18

ustinovse
Так, вірно 😊
Враховуються рахунки для фізичної особи, а саме:
депозити, поточні рахунки, "Дохідний сейф",дебетні та зарплатні картки,власні кошти на кредитних картках.

Ось тут можете більш детально перевірити інф.https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0017780199 :wink:
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