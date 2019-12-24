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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 912913914915>

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Sense Bank 3.7 5 83
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
7%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
35
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
21
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 16:19

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:а в розрахункову дату у вас спишуться %% в розмірі 200грн., то по картці буде мінус на цю суму.
Ну 200 наврядчи у грейсовика спишеться, там списується десь 1 коп за 800 грн боргу, а при ваших лімітах 20..100К то максимум -1.20грн і виходить,.. ну ще -100 за РКО.
І от на ці -1.20 і -100 ви вирішили ще й нарахувати штраф за овердрафт? У війну?! Ганьба! :mrgreen: :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 16:25

Re: Sense Bank

С Вайт карты выход р2р, СЕПом с комиссией или свободно?
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 16:33

  посетитель написав:С Вайт карты выход р2р, СЕПом с комиссией или свободно?

р2р нашару чужим можно сдернуть, пока лимит до 100К/мес
свой р2р с Вайта -- с комисс, кажисть 1%+5
СЭП на экк 200К/мес нашару
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 16:44

  Sense Bank написав:flysoulfly
Огооо :shock:
Ніяких новин з приводу таких лімітів не було. Не підкажете де прочитали дану інформацію?
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️

Незалежно від того, наскільки ця інформація є правдивою, показово, що ці ліміти приписали саме Сенс банку. Насаправді, таких "вишуканих" лімітів і комісій, як тут, мабуть, ніде немає. І це на фоні того, що Банк є практично єдиним гравцем на ринку ОВДП з числа банків. Як, скажіть, з Вашими лімітами і комісіями вивести пристойну суму в короткі терміни після погашення валютних ОВДП?

Тому, шановна Феє, дослухайтеся поради Аметіста, він правильно каже: взмахніть паличкою та перегляньте/скасуйте Ваші ліміти та комісії, і люди до вас потягнуться.
AlexTk
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 16:44

Сенс - ліміти

https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0017189360
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 16:54

  AlexTk написав:І це на фоні того, що Банк є практично єдиним гравцем на ринку ОВДП з числа банків. Як, скажіть, з Вашими лімітами і комісіями вивести пристойну суму в короткі терміни після погашення валютних ОВДП?

Да ладно, прям единственным. Приват, Укргаз, ТАС... Сколько ж нужно для не единственности?

А что не так с выводом погашения валютных ОВГЗ? SWIFT - 0.5% и, вроде, без лимитов. Обнал по эквиваленту 100к грн в день и на шару. У кого дешевле и быстрее?
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 16:55

Amethyst
Штрафи зараз ніякі не нараховуються)
Про %% я просто приклад навела, навіть якщо у вас є пільговий період, а ви вирішите перерахувати кошти з картки на картку, то ця операція в пільговий період не піде, тому сума нарахованих відсотків може бути більше 0,01грн.)

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 17:15

Re: Sense Bank

Ха, фея мене не чує. Ну ок )
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 17:18

Amethyst
Чому я вас не чую?)
Якщо ви про РКО в розмірі 100грн, то воно не спишеться якщо у вас буде 0,01грн боргу)
Дана плата спишеться якщо заг.сума боргу буде більше 19,99грн.)
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 17:29

  moveton написав:
  AlexTk написав:І це на фоні того, що Банк є практично єдиним гравцем на ринку ОВДП з числа банків. Як, скажіть, з Вашими лімітами і комісіями вивести пристойну суму в короткі терміни після погашення валютних ОВДП?

Да ладно, прям единственным. Приват, Укргаз, ТАС... Сколько ж нужно для не единственности?

А что не так с выводом погашения валютных ОВГЗ? SWIFT - 0.5% и, вроде, без лимитов. Обнал по эквиваленту 100к грн в день и на шару. У кого дешевле и быстрее?


Перепрошую, мав на увазі - єдиним серед банків-партнерів у Дії.
Комісія в 0,5% при доходності 4-4,5%, по-Вашому, це несуттєво? А як отрмати $ через касу, якщо без комісії це можливо лише 2 рази на місяць? Це ж не депо, а ОВДП.
Стосовно того, у кого дешевше не знаю, може, їх і немає, і це змушує шукати альтернатиівні варіанти вкладень
AlexTk
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