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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 сер, 2023 16:19
Sense Bank написав:
а в розрахункову дату у вас спишуться %% в розмірі 200грн., то по картці буде мінус на цю суму.
Ну 200 наврядчи у грейсовика спишеться, там списується десь 1 коп за 800 грн боргу, а при ваших лімітах 20..100К то максимум -1.20грн і виходить,.. ну ще -100 за РКО.
І от на ці -1.20 і -100 ви вирішили ще й нарахувати штраф
за овердрафт? У війну?! Ганьба!
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Додано: Сер 16 сер, 2023 16:25
С Вайт карты выход р2р, СЕПом с комиссией или свободно?
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Додано: Сер 16 сер, 2023 16:33
посетитель написав:
С Вайт карты выход р2р, СЕПом с комиссией или свободно?
р2р нашару чужим можно сдернуть, пока лимит до 100К/мес
свой р2р с Вайта -- с комисс, кажисть 1%+5
СЭП на экк 200К/мес нашару
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Додано: Сер 16 сер, 2023 16:44
Sense Bank написав:flysoulfly
Огооо
Ніяких новин з приводу таких лімітів не було. Не підкажете де прочитали дану інформацію?
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Незалежно від того, наскільки ця інформація є правдивою, показово, що ці ліміти приписали саме Сенс банку. Насаправді, таких "вишуканих" лімітів і комісій, як тут, мабуть, ніде немає. І це на фоні того, що Банк є практично єдиним гравцем на ринку ОВДП з числа банків. Як, скажіть, з Вашими лімітами і комісіями вивести пристойну суму в короткі терміни після погашення валютних ОВДП?
Тому, шановна Феє, дослухайтеся поради Аметіста, він правильно каже: взмахніть паличкою та перегляньте/скасуйте Ваші ліміти та комісії, і люди до вас потягнуться.
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Додано: Сер 16 сер, 2023 16:44
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Додано: Сер 16 сер, 2023 16:54
AlexTk написав:
І це на фоні того, що Банк є практично єдиним гравцем на ринку ОВДП з числа банків. Як, скажіть, з Вашими лімітами і комісіями вивести пристойну суму в короткі терміни після погашення валютних ОВДП?
Да ладно, прям единственным. Приват, Укргаз, ТАС... Сколько ж нужно для не единственности?
А что не так с выводом погашения валютных ОВГЗ? SWIFT - 0.5% и, вроде, без лимитов. Обнал по эквиваленту 100к грн в день и на шару. У кого дешевле и быстрее?
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moveton
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Додано: Сер 16 сер, 2023 16:55
Amethyst
Штрафи зараз ніякі не нараховуються)
Про %% я просто приклад навела, навіть якщо у вас є пільговий період, а ви вирішите перерахувати кошти з картки на картку, то ця операція в пільговий період не піде, тому сума нарахованих відсотків може бути більше 0,01грн.)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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Додано: Сер 16 сер, 2023 17:15
Ха, фея мене не чує. Ну ок )
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Amethyst
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Додано: Сер 16 сер, 2023 17:18
Amethyst
Чому я вас не чую?)
Якщо ви про РКО в розмірі 100грн, то воно не спишеться якщо у вас буде 0,01грн боргу)
Дана плата спишеться якщо заг.сума боргу буде більше 19,99грн.)
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Додано: Сер 16 сер, 2023 17:29
moveton написав: AlexTk написав:
І це на фоні того, що Банк є практично єдиним гравцем на ринку ОВДП з числа банків. Як, скажіть, з Вашими лімітами і комісіями вивести пристойну суму в короткі терміни після погашення валютних ОВДП?
Да ладно, прям единственным. Приват, Укргаз, ТАС... Сколько ж нужно для не единственности?
А что не так с выводом погашения валютных ОВГЗ? SWIFT - 0.5% и, вроде, без лимитов. Обнал по эквиваленту 100к грн в день и на шару. У кого дешевле и быстрее?
Перепрошую, мав на увазі - єдиним серед банків-партнерів у Дії.
Комісія в 0,5% при доходності 4-4,5%, по-Вашому, це несуттєво? А як отрмати $ через касу, якщо без комісії це можливо лише 2 рази на місяць? Це ж не депо, а ОВДП.
Стосовно того, у кого дешевше не знаю, може, їх і немає, і це змушує шукати альтернатиівні варіанти вкладень
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