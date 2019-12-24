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банках (гарне і погане) / Sense Bank Sense Bank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 912913914915 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Sense Bank 3.7 5 83 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 10% 8 2- Погане. Некомпетентне. 7% 6 3- Задовільне. Хотілося б краще. 16% 13 4- Добре. Як і повинно бути. 42% 35 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 25% 21 Всього голосів : 83 Додано: Сер 16 сер, 2023 17:42 AlexTk написав: Перепрошую, мав на увазі - єдиним серед банків-партнерів у Дії. Перепрошую, мав на увазі - єдиним серед банків-партнерів у Дії.

А при чём тут Дия? Там валютных бумаг вообще нет.



AlexTk написав: Комісія в 0,5% при доходності 4-4,5%, по-Вашому, це несуттєво? А як отрмати $ через касу, якщо без комісії це можливо лише 2 рази на місяць? Це ж не депо, а ОВДП.

Стосовно того, у кого дешевше не знаю, може, їх і немає, і це змушує шукати альтернатиівні варіанти вкладень Комісія в 0,5% при доходності 4-4,5%, по-Вашому, це несуттєво? А як отрмати $ через касу, якщо без комісії це можливо лише 2 рази на місяць? Це ж не депо, а ОВДП.Стосовно того, у кого дешевше не знаю, може, їх і немає, і це змушує шукати альтернатиівні варіанти вкладень

По комусу SWIFT есть ещё ограничение в 500$ сверху, но я понимаю, что и столько платить жаба давит, поэтому налом выносить большинству более подойдёт. Если прогнать через трёхдневный депо, то именно, что без комиса. Учитывая, что один фиг 5 дней ждать, это задержек не добавляет.



Ну а искать где лучше никому не возбраняется. Я по ОВГЗ лучше вариантов не встречал. Если не устраивают такие условия вывода валюты, то это вообще не в банковские продукты вкладываться нужно. Или, по крайней мере, не в продукты украинских банков. А при чём тут Дия? Там валютных бумаг вообще нет.По комусу SWIFT есть ещё ограничение в 500$ сверху, но я понимаю, что и столько платить жаба давит, поэтому налом выносить большинству более подойдёт. Если прогнать через трёхдневный депо, то именно, что без комиса. Учитывая, что один фиг 5 дней ждать, это задержек не добавляет.Ну а искать где лучше никому не возбраняется. Я по ОВГЗ лучше вариантов не встречал. Если не устраивают такие условия вывода валюты, то это вообще не в банковские продукты вкладываться нужно. Или, по крайней мере, не в продукты украинских банков. moveton

Повідомлень: 3610 З нами з: 23.03.18 Подякував: 21 раз. Подякували: 389 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 сер, 2023 17:52 Amethyst написав: ol_zy написав: Amethyst написав: ...Ще півроку тому такого не було, а РКО як і 0.01% зараховувалися у поточний грейс.

Були якісь зміни ДКБО з цього приводу за останні 2..6 місяців? ...Ще півроку тому такого не було, а РКО як і 0.01% зараховувалися у поточний грейс.Були якісь зміни ДКБО з цього приводу за останні 2..6 місяців?

В тарифі по хамону уже добавили п.6 37% за несанкц. овер... Т.е. теперь овер не бесплатен.... https://sensebank.com.ua/upload/Tariffs-Cameleon.pdf В тарифі по хамону уже добавили п.6 37% за несанкц. овер... Т.е. теперь овер не бесплатен....

Овер то був, завжди на Максимумі/Ред

Але ні 0.01% ні РКО в овер не попадали...

А зараз вже попадають?! Бімба. Я перевірю у себе на Реді Овер то був, завжди на Максимумі/РедАле ні 0.01% ні РКО в овер не попадали...А зараз вже попадають?! Бімба. Я перевірю у себе на Реді

Я кажись, понял. Они покупку поставили в блок, и за счет заблокированных средств списали РКО, а потом списали покупку в овердрафт, видимо специально так делают, чтобы штрафы за овер начислять. При этом же баланс по карте не показывает, что в блоке, а что есть на самом деле и что доступно... По ходу баг их ПО, но клиента делают крайним... Я кажись, понял. Они покупку поставили в блок, и за счет заблокированных средств списали РКО, а потом списали покупку в овердрафт, видимо специально так делают, чтобы штрафы за овер начислять. При этом же баланс по карте не показывает, что в блоке, а что есть на самом деле и что доступно... По ходу баг их ПО, но клиента делают крайним... ol_zy

Повідомлень: 7453 З нами з: 20.01.15 Подякував: 448 раз. Подякували: 787 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 сер, 2023 17:58 moveton написав: AlexTk написав: Перепрошую, мав на увазі - єдиним серед банків-партнерів у Дії. Перепрошую, мав на увазі - єдиним серед банків-партнерів у Дії.

А при чём тут Дия? Там валютных бумаг вообще нет.



AlexTk написав: Комісія в 0,5% при доходності 4-4,5%, по-Вашому, це несуттєво? А як отрмати $ через касу, якщо без комісії це можливо лише 2 рази на місяць? Це ж не депо, а ОВДП.

Стосовно того, у кого дешевше не знаю, може, їх і немає, і це змушує шукати альтернатиівні варіанти вкладень Комісія в 0,5% при доходності 4-4,5%, по-Вашому, це несуттєво? А як отрмати $ через касу, якщо без комісії це можливо лише 2 рази на місяць? Це ж не депо, а ОВДП.Стосовно того, у кого дешевше не знаю, може, їх і немає, і це змушує шукати альтернатиівні варіанти вкладень

По комусу SWIFT есть ещё ограничение в 500$ сверху, но я понимаю, что и столько платить жаба давит, поэтому налом выносить большинству более подойдёт. Если прогнать через трёхдневный депо, то именно, что без комиса. Учитывая, что один фиг 5 дней ждать, это задержек не добавляет.



Ну а искать где лучше никому не возбраняется. Я по ОВГЗ лучше вариантов не встречал. Если не устраивают такие условия вывода валюты, то это вообще не в банковские продукты вкладываться нужно. Или, по крайней мере, не в продукты украинских банков. А при чём тут Дия? Там валютных бумаг вообще нет.По комусу SWIFT есть ещё ограничение в 500$ сверху, но я понимаю, что и столько платить жаба давит, поэтому налом выносить большинству более подойдёт. Если прогнать через трёхдневный депо, то именно, что без комиса. Учитывая, что один фиг 5 дней ждать, это задержек не добавляет.Ну а искать где лучше никому не возбраняется. Я по ОВГЗ лучше вариантов не встречал. Если не устраивают такие условия вывода валюты, то это вообще не в банковские продукты вкладываться нужно. Или, по крайней мере, не в продукты украинских банков.

ОК, не "єдиним", а "повноцінним" гравцем, який і в Дії представлений, і надає можливості купівлі-продажу онлайн без всяких комісів.

Чесно кажучи, я не розумію логіки: якщо банк дійсно кращий або один з кращих для ОВДП, це ж не означає, що його не можна критикувати за ті незручності, які насправді мають місце? Ви ж чудово розумієте, що можливість не лише купівлі, а й продажу ОВДП, справді унікальна серед банків, не зовсім "сочетается" з їх лімітами.

І навіть Ваша згадка про SWIFT хіба не означає, що десь обнал можна зробити швидше, але за мінусом 0,5%?

І стосовно трьохденних депо: не впевнений, що відльожки в три дні достатньо, щоб гроші стали депозитними. Принаймні, мені на ГЛ казали про один місяць. ОК, не "єдиним", а "повноцінним" гравцем, який і в Дії представлений, і надає можливості купівлі-продажу онлайн без всяких комісів.Чесно кажучи, я не розумію логіки: якщо банк дійсно кращий або один з кращих для ОВДП, це ж не означає, що його не можна критикувати за ті незручності, які насправді мають місце? Ви ж чудово розумієте, що можливість не лише купівлі, а й продажу ОВДП, справді унікальна серед банків, не зовсім "сочетается" з їх лімітами.І навіть Ваша згадка про SWIFT хіба не означає, що десь обнал можна зробити швидше, але за мінусом 0,5%?І стосовно трьохденних депо: не впевнений, що відльожки в три дні достатньо, щоб гроші стали депозитними. Принаймні, мені на ГЛ казали про один місяць. AlexTk 2 Повідомлень: 574 З нами з: 08.09.09 Подякував: 58 раз. Подякували: 96 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 912913914915 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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