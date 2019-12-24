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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 913914915916>

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Sense Bank 3.7 5 83
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
7%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
35
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
21
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 17:42

  AlexTk написав:Перепрошую, мав на увазі - єдиним серед банків-партнерів у Дії.

А при чём тут Дия? Там валютных бумаг вообще нет.

  AlexTk написав:Комісія в 0,5% при доходності 4-4,5%, по-Вашому, це несуттєво? А як отрмати $ через касу, якщо без комісії це можливо лише 2 рази на місяць? Це ж не депо, а ОВДП.
Стосовно того, у кого дешевше не знаю, може, їх і немає, і це змушує шукати альтернатиівні варіанти вкладень

По комусу SWIFT есть ещё ограничение в 500$ сверху, но я понимаю, что и столько платить жаба давит, поэтому налом выносить большинству более подойдёт. Если прогнать через трёхдневный депо, то именно, что без комиса. Учитывая, что один фиг 5 дней ждать, это задержек не добавляет.

Ну а искать где лучше никому не возбраняется. Я по ОВГЗ лучше вариантов не встречал. Если не устраивают такие условия вывода валюты, то это вообще не в банковские продукты вкладываться нужно. Или, по крайней мере, не в продукты украинских банков.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 17:52

  Amethyst написав:
  ol_zy написав:
  Amethyst написав:...Ще півроку тому такого не було, а РКО як і 0.01% зараховувалися у поточний грейс.
Були якісь зміни ДКБО з цього приводу за останні 2..6 місяців?

В тарифі по хамону уже добавили п.6 37% за несанкц. овер... Т.е. теперь овер не бесплатен....https://sensebank.com.ua/upload/Tariffs-Cameleon.pdf

Овер то був, завжди на Максимумі/Ред
Але ні 0.01% ні РКО в овер не попадали...
А зараз вже попадають?! Бімба. Я перевірю у себе на Реді :mrgreen:

Я кажись, понял. Они покупку поставили в блок, и за счет заблокированных средств списали РКО, а потом списали покупку в овердрафт, видимо специально так делают, чтобы штрафы за овер начислять. При этом же баланс по карте не показывает, что в блоке, а что есть на самом деле и что доступно... По ходу баг их ПО, но клиента делают крайним...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 17:58

  moveton написав:
  AlexTk написав:Перепрошую, мав на увазі - єдиним серед банків-партнерів у Дії.

А при чём тут Дия? Там валютных бумаг вообще нет.

  AlexTk написав:Комісія в 0,5% при доходності 4-4,5%, по-Вашому, це несуттєво? А як отрмати $ через касу, якщо без комісії це можливо лише 2 рази на місяць? Це ж не депо, а ОВДП.
Стосовно того, у кого дешевше не знаю, може, їх і немає, і це змушує шукати альтернатиівні варіанти вкладень

По комусу SWIFT есть ещё ограничение в 500$ сверху, но я понимаю, что и столько платить жаба давит, поэтому налом выносить большинству более подойдёт. Если прогнать через трёхдневный депо, то именно, что без комиса. Учитывая, что один фиг 5 дней ждать, это задержек не добавляет.

Ну а искать где лучше никому не возбраняется. Я по ОВГЗ лучше вариантов не встречал. Если не устраивают такие условия вывода валюты, то это вообще не в банковские продукты вкладываться нужно. Или, по крайней мере, не в продукты украинских банков.

ОК, не "єдиним", а "повноцінним" гравцем, який і в Дії представлений, і надає можливості купівлі-продажу онлайн без всяких комісів.
Чесно кажучи, я не розумію логіки: якщо банк дійсно кращий або один з кращих для ОВДП, це ж не означає, що його не можна критикувати за ті незручності, які насправді мають місце? Ви ж чудово розумієте, що можливість не лише купівлі, а й продажу ОВДП, справді унікальна серед банків, не зовсім "сочетается" з їх лімітами.
І навіть Ваша згадка про SWIFT хіба не означає, що десь обнал можна зробити швидше, але за мінусом 0,5%?
І стосовно трьохденних депо: не впевнений, що відльожки в три дні достатньо, щоб гроші стали депозитними. Принаймні, мені на ГЛ казали про один місяць.
AlexTk
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 18:24

Re: Sense Bank

  ol_zy написав:Они покупку поставили в блок, и за счет заблокированных средств списали РКО, а потом списали покупку в овердрафт, видимо специально так делают, чтобы штрафы за овер начислять. При этом же баланс по карте не показывает, что в блоке, а что есть на самом деле и что доступно... По ходу баг их ПО, но клиента делают крайним...
т.е. блок снялся/провелся позже удержанияия РКО? Обычно РКО снимают после 0.01%, дето с 20.45 до 21.00, но бывают и сбои, когда уже в 23.00 все выбирают.
А може в Чате просто спросить за какую сумму и почему удержан штраф за овер? )
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 18:42

  AlexTk написав:Чесно кажучи, я не розумію логіки: якщо банк дійсно кращий або один з кращих для ОВДП, це ж не означає, що його не можна критикувати за ті незручності, які насправді мають місце? Ви ж чудово розумієте, що можливість не лише купівлі, а й продажу ОВДП, справді унікальна серед банків, не зовсім "сочетается" з їх лімітами.

Критиковать можно за всё, что угодно. Например, за то, что каждый клиент не получает лям долларов в месяц просто так. Но нужно понимать, что банк - это не благотворительный фонд и для того, чтобы клиенты потянулись, ему достаточно быть не хуже и в чём-то чуть лучше конкурентов. В этом плане именно по валюте всё у Сенса сочетается (ОК, можно бы было без пятидневной паузы перед началом обнала, но ОВГЗ обычно берутся на такие сроки и суммы, что это право же мелочь). По гривне я бы ещё понял претензии (и то такое - большинство банков даже за СЭП норовит процент содрать).

Кстати, продать ОВГЗ можно и с выплатой сразу в другой банк и без лимитов. Другой вопрос, что скорее всего перевод будет не бесплатным даже гривневый, но зуба не дам.

  AlexTk написав:І навіть Ваша згадка про SWIFT хіба не означає, що десь обнал можна зробити швидше, але за мінусом 0,5%?

Ни в коем случае. Речь же шла о выводе из банка, а не об обнале. Обнал - это вообще каменный век. Думаю, что даже в США с подозрением посмотрят, если со счёта обналичивать $60k в месяц, как у нас сейчас позволено НБУ.

  AlexTk написав:І стосовно трьохденних депо: не впевнений, що відльожки в три дні достатньо, щоб гроші стали депозитними. Принаймні, мені на ГЛ казали про один місяць.

Это уже к офпреду. Пусть разбирается почему на ГЛ говорят чушь. Трёхдневный депо ничем не худший депо, чем месячный.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 19:47

Re: Sense Bank

  ol_zy написав:Я кажись, понял. Они покупку поставили в блок, и за счет заблокированных средств списали РКО, а потом списали покупку в овердрафт, видимо специально так делают, чтобы штрафы за овер начислять. При этом же баланс по карте не показывает, что в блоке, а что есть на самом деле и что доступно... По ходу баг их ПО, но клиента делают крайним...

Відписав вам у приватні повідомлення. Але це не баг або помилка у програмі. Тому розпишу детально й тут :)
В день покупки у вас була розрахункова дата. В рд відбулося списання по рахунку РКО (так як сума заборгованості була більшою, ніж 20 грн) та %% за покупки. Лише через 2 дні відбулося списання коштів по рахунку (покупка не була у блоці). Із-за того, що у розрахункову дату відбулося списання %% за покупку та РКО, ліміт залишився меншим.
І тому, коли відбулося списання за покупку по рахунку, у вас не було доступних коштів, тому виникла несанкціонована заборгованість. Частина коштів списалася за рахунок ліміту, а більша частина суми пішла у несанкціоновану заборгованість.
Наступного місяця ви внесли платіж, який закрив несанкціоновану заборгованість.
Але поки вона була, за цей час рахувався %% по овердрафту згідно тарифу картки.

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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 19:55

  moveton написав: Но нужно понимать, что банк - это не благотворительный фонд

Зрозумів, дякую.
  moveton написав: Обнал - это вообще каменный век.

Не згоден, тоді не було валюти
  moveton написав: Думаю, что даже в США с подозрением посмотрят, если со счёта обналичивать $60k в месяц.

Ну, якщо навіть у США, тоді нехай і у нас вводять ліміти та комісії.

Стосовно трьохденних депо, мабуть, помилився, інший оператор на ГЛ підтвердила, що цього достатньо.
AlexTk
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 20:01

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Лише через 2 дні відбулося списання коштів по рахунку (покупка не була у блоці).
Чудово. А як зрозуміти в Сенсі коли відбулося списання коштів? І як зрозуміти, що іде якесь (і скільки) нарахування за овер? ССА не вміє таке десь реально відображати?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 20:05

  AlexTk написав:
  moveton написав: Думаю, что даже в США с подозрением посмотрят, если со счёта обналичивать $60k в месяц.

Ну, якщо навіть у США, тоді нехай і у нас вводять ліміти та комісії.
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 20:28

  Amethyst написав:
  ol_zy написав:Они покупку поставили в блок, и за счет заблокированных средств списали РКО, а потом списали покупку в овердрафт, видимо специально так делают, чтобы штрафы за овер начислять. При этом же баланс по карте не показывает, что в блоке, а что есть на самом деле и что доступно... По ходу баг их ПО, но клиента делают крайним...
т.е. блок снялся/провелся позже удержанияия РКО? Обычно РКО снимают после 0.01%, дето с 20.45 до 21.00, но бывают и сбои, когда уже в 23.00 все выбирают.
А може в Чате просто спросить за какую сумму и почему удержан штраф за овер? )

Та Ярослав уже мне все расписал. На карте было 117 грн. 16.07 была покупка на 68 грн, и осталось 49 грн. Списывают РКО 49 грн и 51грн за счет блока. 17.06 списывают покупку частично в овер, т.к. сумма из блока уже ушла на РКО... И такое было и в марте и в ноябре. Только сейчас обратил внимание.
Имхо - это баг банка, т.к. они не имели права списывать заблокированную сумму в счет РКО, либо сделано специально, чтобы брить на процентик.
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