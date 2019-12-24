Додано: Сер 16 сер, 2023 17:58

moveton написав: AlexTk написав: Перепрошую, мав на увазі - єдиним серед банків-партнерів у Дії. Перепрошую, мав на увазі - єдиним серед банків-партнерів у Дії.

А при чём тут Дия? Там валютных бумаг вообще нет.



AlexTk написав: Комісія в 0,5% при доходності 4-4,5%, по-Вашому, це несуттєво? А як отрмати $ через касу, якщо без комісії це можливо лише 2 рази на місяць? Це ж не депо, а ОВДП.

Стосовно того, у кого дешевше не знаю, може, їх і немає, і це змушує шукати альтернатиівні варіанти вкладень Комісія в 0,5% при доходності 4-4,5%, по-Вашому, це несуттєво? А як отрмати $ через касу, якщо без комісії це можливо лише 2 рази на місяць? Це ж не депо, а ОВДП.Стосовно того, у кого дешевше не знаю, може, їх і немає, і це змушує шукати альтернатиівні варіанти вкладень

По комусу SWIFT есть ещё ограничение в 500$ сверху, но я понимаю, что и столько платить жаба давит, поэтому налом выносить большинству более подойдёт. Если прогнать через трёхдневный депо, то именно, что без комиса. Учитывая, что один фиг 5 дней ждать, это задержек не добавляет.



Ну а искать где лучше никому не возбраняется. Я по ОВГЗ лучше вариантов не встречал. Если не устраивают такие условия вывода валюты, то это вообще не в банковские продукты вкладываться нужно. Или, по крайней мере, не в продукты украинских банков. А при чём тут Дия? Там валютных бумаг вообще нет.По комусу SWIFT есть ещё ограничение в 500$ сверху, но я понимаю, что и столько платить жаба давит, поэтому налом выносить большинству более подойдёт. Если прогнать через трёхдневный депо, то именно, что без комиса. Учитывая, что один фиг 5 дней ждать, это задержек не добавляет.Ну а искать где лучше никому не возбраняется. Я по ОВГЗ лучше вариантов не встречал. Если не устраивают такие условия вывода валюты, то это вообще не в банковские продукты вкладываться нужно. Или, по крайней мере, не в продукты украинских банков.

ОК, не "єдиним", а "повноцінним" гравцем, який і в Дії представлений, і надає можливості купівлі-продажу онлайн без всяких комісів.Чесно кажучи, я не розумію логіки: якщо банк дійсно кращий або один з кращих для ОВДП, це ж не означає, що його не можна критикувати за ті незручності, які насправді мають місце? Ви ж чудово розумієте, що можливість не лише купівлі, а й продажу ОВДП, справді унікальна серед банків, не зовсім "сочетается" з їх лімітами.І навіть Ваша згадка про SWIFT хіба не означає, що десь обнал можна зробити швидше, але за мінусом 0,5%?І стосовно трьохденних депо: не впевнений, що відльожки в три дні достатньо, щоб гроші стали депозитними. Принаймні, мені на ГЛ казали про один місяць.