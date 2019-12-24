AlexTk написав:Перепрошую, мав на увазі - єдиним серед банків-партнерів у Дії.
А при чём тут Дия? Там валютных бумаг вообще нет.
AlexTk написав:Комісія в 0,5% при доходності 4-4,5%, по-Вашому, це несуттєво? А як отрмати $ через касу, якщо без комісії це можливо лише 2 рази на місяць? Це ж не депо, а ОВДП. Стосовно того, у кого дешевше не знаю, може, їх і немає, і це змушує шукати альтернатиівні варіанти вкладень
По комусу SWIFT есть ещё ограничение в 500$ сверху, но я понимаю, что и столько платить жаба давит, поэтому налом выносить большинству более подойдёт. Если прогнать через трёхдневный депо, то именно, что без комиса. Учитывая, что один фиг 5 дней ждать, это задержек не добавляет.
Ну а искать где лучше никому не возбраняется. Я по ОВГЗ лучше вариантов не встречал. Если не устраивают такие условия вывода валюты, то это вообще не в банковские продукты вкладываться нужно. Или, по крайней мере, не в продукты украинских банков.
Овер то був, завжди на Максимумі/Ред Але ні 0.01% ні РКО в овер не попадали... А зараз вже попадають?! Бімба. Я перевірю у себе на Реді
Я кажись, понял. Они покупку поставили в блок, и за счет заблокированных средств списали РКО, а потом списали покупку в овердрафт, видимо специально так делают, чтобы штрафы за овер начислять. При этом же баланс по карте не показывает, что в блоке, а что есть на самом деле и что доступно... По ходу баг их ПО, но клиента делают крайним...
AlexTk написав:Перепрошую, мав на увазі - єдиним серед банків-партнерів у Дії.
А при чём тут Дия? Там валютных бумаг вообще нет.
AlexTk написав:Комісія в 0,5% при доходності 4-4,5%, по-Вашому, це несуттєво? А як отрмати $ через касу, якщо без комісії це можливо лише 2 рази на місяць? Це ж не депо, а ОВДП. Стосовно того, у кого дешевше не знаю, може, їх і немає, і це змушує шукати альтернатиівні варіанти вкладень
По комусу SWIFT есть ещё ограничение в 500$ сверху, но я понимаю, что и столько платить жаба давит, поэтому налом выносить большинству более подойдёт. Если прогнать через трёхдневный депо, то именно, что без комиса. Учитывая, что один фиг 5 дней ждать, это задержек не добавляет.
Ну а искать где лучше никому не возбраняется. Я по ОВГЗ лучше вариантов не встречал. Если не устраивают такие условия вывода валюты, то это вообще не в банковские продукты вкладываться нужно. Или, по крайней мере, не в продукты украинских банков.
ОК, не "єдиним", а "повноцінним" гравцем, який і в Дії представлений, і надає можливості купівлі-продажу онлайн без всяких комісів. Чесно кажучи, я не розумію логіки: якщо банк дійсно кращий або один з кращих для ОВДП, це ж не означає, що його не можна критикувати за ті незручності, які насправді мають місце? Ви ж чудово розумієте, що можливість не лише купівлі, а й продажу ОВДП, справді унікальна серед банків, не зовсім "сочетается" з їх лімітами. І навіть Ваша згадка про SWIFT хіба не означає, що десь обнал можна зробити швидше, але за мінусом 0,5%? І стосовно трьохденних депо: не впевнений, що відльожки в три дні достатньо, щоб гроші стали депозитними. Принаймні, мені на ГЛ казали про один місяць.
ol_zy написав:Они покупку поставили в блок, и за счет заблокированных средств списали РКО, а потом списали покупку в овердрафт, видимо специально так делают, чтобы штрафы за овер начислять. При этом же баланс по карте не показывает, что в блоке, а что есть на самом деле и что доступно... По ходу баг их ПО, но клиента делают крайним...
т.е. блок снялся/провелся позже удержанияия РКО? Обычно РКО снимают после 0.01%, дето с 20.45 до 21.00, но бывают и сбои, когда уже в 23.00 все выбирают. А може в Чате просто спросить за какую сумму и почему удержан штраф за овер? )
AlexTk написав:Чесно кажучи, я не розумію логіки: якщо банк дійсно кращий або один з кращих для ОВДП, це ж не означає, що його не можна критикувати за ті незручності, які насправді мають місце? Ви ж чудово розумієте, що можливість не лише купівлі, а й продажу ОВДП, справді унікальна серед банків, не зовсім "сочетается" з їх лімітами.
Критиковать можно за всё, что угодно. Например, за то, что каждый клиент не получает лям долларов в месяц просто так. Но нужно понимать, что банк - это не благотворительный фонд и для того, чтобы клиенты потянулись, ему достаточно быть не хуже и в чём-то чуть лучше конкурентов. В этом плане именно по валюте всё у Сенса сочетается (ОК, можно бы было без пятидневной паузы перед началом обнала, но ОВГЗ обычно берутся на такие сроки и суммы, что это право же мелочь). По гривне я бы ещё понял претензии (и то такое - большинство банков даже за СЭП норовит процент содрать).
Кстати, продать ОВГЗ можно и с выплатой сразу в другой банк и без лимитов. Другой вопрос, что скорее всего перевод будет не бесплатным даже гривневый, но зуба не дам.
AlexTk написав:І навіть Ваша згадка про SWIFT хіба не означає, що десь обнал можна зробити швидше, але за мінусом 0,5%?
Ни в коем случае. Речь же шла о выводе из банка, а не об обнале. Обнал - это вообще каменный век. Думаю, что даже в США с подозрением посмотрят, если со счёта обналичивать $60k в месяц, как у нас сейчас позволено НБУ.
AlexTk написав:І стосовно трьохденних депо: не впевнений, що відльожки в три дні достатньо, щоб гроші стали депозитними. Принаймні, мені на ГЛ казали про один місяць.
Это уже к офпреду. Пусть разбирается почему на ГЛ говорят чушь. Трёхдневный депо ничем не худший депо, чем месячный.
ol_zy написав:Я кажись, понял. Они покупку поставили в блок, и за счет заблокированных средств списали РКО, а потом списали покупку в овердрафт, видимо специально так делают, чтобы штрафы за овер начислять. При этом же баланс по карте не показывает, что в блоке, а что есть на самом деле и что доступно... По ходу баг их ПО, но клиента делают крайним...
Відписав вам у приватні повідомлення. Але це не баг або помилка у програмі. Тому розпишу детально й тут В день покупки у вас була розрахункова дата. В рд відбулося списання по рахунку РКО (так як сума заборгованості була більшою, ніж 20 грн) та %% за покупки. Лише через 2 дні відбулося списання коштів по рахунку (покупка не була у блоці). Із-за того, що у розрахункову дату відбулося списання %% за покупку та РКО, ліміт залишився меншим. І тому, коли відбулося списання за покупку по рахунку, у вас не було доступних коштів, тому виникла несанкціонована заборгованість. Частина коштів списалася за рахунок ліміту, а більша частина суми пішла у несанкціоновану заборгованість. Наступного місяця ви внесли платіж, який закрив несанкціоновану заборгованість. Але поки вона була, за цей час рахувався %% по овердрафту згідно тарифу картки.
ol_zy написав:Они покупку поставили в блок, и за счет заблокированных средств списали РКО, а потом списали покупку в овердрафт, видимо специально так делают, чтобы штрафы за овер начислять. При этом же баланс по карте не показывает, что в блоке, а что есть на самом деле и что доступно... По ходу баг их ПО, но клиента делают крайним...
т.е. блок снялся/провелся позже удержанияия РКО? Обычно РКО снимают после 0.01%, дето с 20.45 до 21.00, но бывают и сбои, когда уже в 23.00 все выбирают. А може в Чате просто спросить за какую сумму и почему удержан штраф за овер? )
Та Ярослав уже мне все расписал. На карте было 117 грн. 16.07 была покупка на 68 грн, и осталось 49 грн. Списывают РКО 49 грн и 51грн за счет блока. 17.06 списывают покупку частично в овер, т.к. сумма из блока уже ушла на РКО... И такое было и в марте и в ноябре. Только сейчас обратил внимание. Имхо - это баг банка, т.к. они не имели права списывать заблокированную сумму в счет РКО, либо сделано специально, чтобы брить на процентик.