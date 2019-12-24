|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 сер, 2023 20:32
Sense Bank написав: ol_zy написав:
Я кажись, понял. Они покупку поставили в блок, и за счет заблокированных средств списали РКО, а потом списали покупку в овердрафт, видимо специально так делают, чтобы штрафы за овер начислять. При этом же баланс по карте не показывает, что в блоке, а что есть на самом деле и что доступно... По ходу баг их ПО, но клиента делают крайним...
Відписав вам у приватні повідомлення. Але це не баг або помилка у програмі. Тому розпишу детально й тут
В день покупки у вас була розрахункова дата. В рд відбулося списання по рахунку РКО (так як сума заборгованості була більшою, ніж 20 грн) та %% за покупки. Лише через 2 дні відбулося списання коштів по рахунку (покупка не була у блоці). Із-за того, що у розрахункову дату відбулося списання %% за покупку та РКО, ліміт залишився меншим.
І тому, коли відбулося списання за покупку по рахунку, у вас не було доступних коштів, тому виникла несанкціонована заборгованість. Частина коштів списалася за рахунок ліміту, а більша частина суми пішла у несанкціоновану заборгованість.
Наступного місяця ви внесли платіж, який закрив несанкціоновану заборгованість.
Але поки вона була, за цей час рахувався %% по овердрафту згідно тарифу картки.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Покупка мала бути у блоці або вона не мала відбутись взагалі, якщо це було не так, то це баг. Якщо покупка відбулась, то вона мала або списатись, або бути у блоці.
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 7455
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 448 раз.
- Подякували: 787 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 сер, 2023 20:42
Amethyst написав:
Чудово. А як зрозуміти в Сенсі коли відбулося списання коштів? І як зрозуміти, що іде якесь (і скільки) нарахування за овер? ССА не вміє таке десь реально відображати?
На жаль, ні. Бо у застосунку можна побачити вже нараховані та списані %%
Ті, що не списалися у розрахункову дату, технічно побачити не можливо.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 11946
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 142 раз.
- Подякували: 1246 раз.
-
- Профіль
-
-
2
1
Додано: Сер 16 сер, 2023 20:59
ol_zy написав:
Покупка мала бути у блоці або вона не мала відбутись взагалі, якщо це було не так, то це баг. Якщо покупка відбулась, то вона мала або списатись, або бути у блоці.
Продублюю з приватних повідомлень. На момент покупки у вас була необхідна сума, тому покупка пройшла лише по балансу, онлайн. Але в той же день, в розрахункову дату, вже по рахунку списалися РКО та %% за покупку. Тому наступного дня доступний ліміт був меншим, а вже через день відбулося списання по рахунку за покупку, але вже частина пішла у несанкціоновану заборгованість.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 11946
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 142 раз.
- Подякували: 1246 раз.
-
- Профіль
-
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1138
|213803
|
|
|11
|4961
|
Нед 02 кві, 2023 03:27
nord
|