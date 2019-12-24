Додано: Сер 16 сер, 2023 21:45

Sense Bank написав: залишається питання саме у логістиці залишається питання саме у логістиці

Будь ласка не показуйте свій низький рівень знань банківської справи та не пишіть вкотре маячню. Яка логістика? Якщо банку дійсно потрібно 5 днів на доставку готівки (насправді усі банки з нормальною організацією касової роботи вкладуються у 2 робочих дні) - дайте клієнтові право замовляти за 5 днів до завершення депо. Це так елементарно як 2+2=4. Банк в цьому випадку має інформацію про наявність коштів на його рахунку і жодних не зручностей для банку "з логістикою" при цьому просто не виникатиме. А ваші "5 днів на замовлення і лише коли кошти на рахунку" - це тупе намагання банку просто потримати клієнтські кошти ще хоч трошки, ще хоч 5 днів. Тому правильна відповідь на питаннямає звучати так: "ми вважаєми клієнтів за тупих тому ми - "зоряна підтримка Сенс-банку" просто тупо намагаємося вішати їм на вуха локшину про логістику - насправді наш банк так само тупо намагається використовувати зайвих 5 днів користування клієнтськими коштами і змінювати ніхто нічого не планує - бо для банку це економічно вигідно - мати зайві 5 днів дешеві кредитні ресурси".Не претендую на копірайти, тому "лорде" можете без вказівки на першоджерело на свій розсуд використовувати мій текст для подальших відповідей таким клієнтам як- у цьому тексті жодного слова не правди та "локшини про логістику", а виключно констатація реальних справ.Не дякуйте, що зробив вашу роботу та пояснив тим, хто ще й досі не може допетрати як воно насправді тут реалізовано