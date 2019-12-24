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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 913914915916

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Sense Bank 3.7 5 83
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
7%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
35
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
21
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 20:32

  Sense Bank написав:
  ol_zy написав:Я кажись, понял. Они покупку поставили в блок, и за счет заблокированных средств списали РКО, а потом списали покупку в овердрафт, видимо специально так делают, чтобы штрафы за овер начислять. При этом же баланс по карте не показывает, что в блоке, а что есть на самом деле и что доступно... По ходу баг их ПО, но клиента делают крайним...

Відписав вам у приватні повідомлення. Але це не баг або помилка у програмі. Тому розпишу детально й тут :)
В день покупки у вас була розрахункова дата. В рд відбулося списання по рахунку РКО (так як сума заборгованості була більшою, ніж 20 грн) та %% за покупки. Лише через 2 дні відбулося списання коштів по рахунку (покупка не була у блоці). Із-за того, що у розрахункову дату відбулося списання %% за покупку та РКО, ліміт залишився меншим.
І тому, коли відбулося списання за покупку по рахунку, у вас не було доступних коштів, тому виникла несанкціонована заборгованість. Частина коштів списалася за рахунок ліміту, а більша частина суми пішла у несанкціоновану заборгованість.
Наступного місяця ви внесли платіж, який закрив несанкціоновану заборгованість.
Але поки вона була, за цей час рахувався %% по овердрафту згідно тарифу картки.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

Покупка мала бути у блоці або вона не мала відбутись взагалі, якщо це було не так, то це баг. Якщо покупка відбулась, то вона мала або списатись, або бути у блоці.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 20:42

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:Чудово. А як зрозуміти в Сенсі коли відбулося списання коштів? І як зрозуміти, що іде якесь (і скільки) нарахування за овер? ССА не вміє таке десь реально відображати?

На жаль, ні. Бо у застосунку можна побачити вже нараховані та списані %%
Ті, що не списалися у розрахункову дату, технічно побачити не можливо.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 20:59

Re: Sense Bank

  ol_zy написав:Покупка мала бути у блоці або вона не мала відбутись взагалі, якщо це було не так, то це баг. Якщо покупка відбулась, то вона мала або списатись, або бути у блоці.

Продублюю з приватних повідомлень. На момент покупки у вас була необхідна сума, тому покупка пройшла лише по балансу, онлайн. Але в той же день, в розрахункову дату, вже по рахунку списалися РКО та %% за покупку. Тому наступного дня доступний ліміт був меншим, а вже через день відбулося списання по рахунку за покупку, але вже частина пішла у несанкціоновану заборгованість.

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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 21:18

  Sense Bank написав:
  Amethyst написав:Чудово. А як зрозуміти в Сенсі коли відбулося списання коштів? І як зрозуміти, що іде якесь (і скільки) нарахування за овер? ССА не вміє таке десь реально відображати?

На жаль, ні. Бо у застосунку можна побачити вже нараховані та списані %%
Ті, що не списалися у розрахункову дату, технічно побачити не можливо.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

Я наголошую, що це дуже неправильно!
Клієнт ніяким чином не може знати про свої зобов'язання, а банка тишком-нишком нараховує %%.
Ще декілька років тому у МАБі відображувалися блокіровки непроведенних сум, а от ССА навіть і НЕ ДУМАЄ як це відобразити у себе, що дуже важливо для кредиток. Хоча деякі особливості кирило-латиничного відображення операцій у ССА таки дозволяють про щось здогадатися настирному клієнту Алки :shock:

Я б на місці ol_zy все ж таки наполіг на тому, що клієнт ніяким чином не був проінформований банком ні про статус витратної операції, ні про виниклу заборгованість, ні про пов'язане з цим донарахування %%.
ol_zy вимагайте долива пива після відстою піни :idea:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 21:23

Sense Bank

ви вже котрий день вперто ігноруєте народний гнів

viewtopic.php?p=5609977#p5609977

де ваша відповідь???
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 21:30

  greenozon написав:Sense Bank

ви вже котрий день вперто ігноруєте народний гнів

viewtopic.php?p=5609977#p5609977

де ваша відповідь???

Ми не ігноруємо вас. Особисто побачивши ваш відгук, передав інформацію керівництву.
Щодо зміни термінів поки що інформації немає, але залишається питання саме у логістиці. Як буде оновлення або отримаємо з колегами відповідь, що будуть зміни в цьому, проінформуємо.
Додатково буду тримати це питання на особистому контролі.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 21:34

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:Я наголошую, що це дуже неправильно!
Клієнт ніяким чином не може знати про свої зобов'язання, а банка тишком-нишком нараховує %%.
Ще декілька років тому у МАБі відображувалися блокіровки непроведенних сум, а от ССА навіть і НЕ ДУМАЄ як це відобразити у себе, що дуже важливо для кредиток. Хоча деякі особливості кирило-латиничного відображення операцій у ССА таки дозволяють про щось здогадатися настирному клієнту Алки

Стосовно цього уточню у колег, чи можна змінити якось відображення у застосунку та повернуся до цієї теми.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 21:43

  greenozon написав:ви вже котрий день вперто ігноруєте народний гнів

День? :wink: Этому гневу месяцы, если не годы.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 21:45

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:залишається питання саме у логістиці

Будь ласка не показуйте свій низький рівень знань банківської справи та не пишіть вкотре маячню. Яка логістика? Якщо банку дійсно потрібно 5 днів на доставку готівки (насправді усі банки з нормальною організацією касової роботи вкладуються у 2 робочих дні) - дайте клієнтові право замовляти за 5 днів до завершення депо. Це так елементарно як 2+2=4. Банк в цьому випадку має інформацію про наявність коштів на його рахунку і жодних не зручностей для банку "з логістикою" при цьому просто не виникатиме. А ваші "5 днів на замовлення і лише коли кошти на рахунку" - це тупе намагання банку просто потримати клієнтські кошти ще хоч трошки, ще хоч 5 днів. Тому правильна відповідь на питання greenozon має звучати так: "ми вважаєми клієнтів за тупих тому ми - "зоряна підтримка Сенс-банку" просто тупо намагаємося вішати їм на вуха локшину про логістику - насправді наш банк так само тупо намагається використовувати зайвих 5 днів користування клієнтськими коштами і змінювати ніхто нічого не планує - бо для банку це економічно вигідно - мати зайві 5 днів дешеві кредитні ресурси".
Не претендую на копірайти, тому "лорде" можете без вказівки на першоджерело на свій розсуд використовувати мій текст для подальших відповідей таким клієнтам як greenozon - у цьому тексті жодного слова не правди та "локшини про логістику", а виключно констатація реальних справ.
Не дякуйте, що зробив вашу роботу та пояснив тим, хто ще й досі не може допетрати як воно насправді тут реалізовано ;)
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 13:27

А вааще Алка працює сьогодні, процесінг, 3Дсек фуричать? А то шото у мене нічого і не приходить, і нічого не відправляється.
Може процесінг вже міняють? :mrgreen:
Чи мені провайдера поміняти або комп таки новий купити? :mrgreen:
Amethyst
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