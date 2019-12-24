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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 сер, 2023 14:49
Не знаю шо там не фуричить, а от мені Алка сьогодні підсунула анкету в додатку для збільшення кредитного ліміту по карткам. Заповнив, через 10 хвилин подзвонила тьотя і уточнила деталі анкети. Може на Хамон щось капне?
На Реді/Максимум/Ред Кеші вже з'явилися пропозиції збільшити ліміти до 30к і більше. А на Хамоні нічого.
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Додано: Чет 17 сер, 2023 14:58
Striker
Зараз акцент робиться на нових кредитних продуктах Red2.0/Red Cash/Вигода, не відновлене кредитування тільки по картці Хамелеон😔
Тому скоріше за все на Хамелеон не чекайте підвищення(
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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