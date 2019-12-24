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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 914915916917

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 83
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
7%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
35
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
21
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 14:49

Не знаю шо там не фуричить, а от мені Алка сьогодні підсунула анкету в додатку для збільшення кредитного ліміту по карткам. Заповнив, через 10 хвилин подзвонила тьотя і уточнила деталі анкети. Може на Хамон щось капне? :o
На Реді/Максимум/Ред Кеші вже з'явилися пропозиції збільшити ліміти до 30к і більше. А на Хамоні нічого. :(
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 14:58

Striker
Зараз акцент робиться на нових кредитних продуктах Red2.0/Red Cash/Вигода, не відновлене кредитування тільки по картці Хамелеон😔
Тому скоріше за все на Хамелеон не чекайте підвищення(

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 15:10

  Striker написав:Не знаю шо там не фуричить, а от мені Алка сьогодні підсунула анкету в додатку для збільшення кредитного ліміту по карткам. Заповнив, через 10 хвилин подзвонила тьотя і уточнила деталі анкети. Може на Хамон щось капне? :o
На Реді/Максимум/Ред Кеші вже з'явилися пропозиції збільшити ліміти до 30к і більше. А на Хамоні нічого. :(

Хз... У меня сначала срезали лимит с 100 тыс. до реальной задолженности (что-то около 3 тыс.), а потом вообще предложили с дисконтом закрыть карту. Больше никаких предложений по лимитам не поступало :roll:
maniachello
 
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