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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 сер, 2023 14:49
Не знаю шо там не фуричить, а от мені Алка сьогодні підсунула анкету в додатку для збільшення кредитного ліміту по карткам. Заповнив, через 10 хвилин подзвонила тьотя і уточнила деталі анкети. Може на Хамон щось капне?
На Реді/Максимум/Ред Кеші вже з'явилися пропозиції збільшити ліміти до 30к і більше. А на Хамоні нічого.
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Striker
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Додано: Чет 17 сер, 2023 14:58
Striker
Зараз акцент робиться на нових кредитних продуктах Red2.0/Red Cash/Вигода, не відновлене кредитування тільки по картці Хамелеон😔
Тому скоріше за все на Хамелеон не чекайте підвищення(
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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Sense Bank
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maniachello
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Додано: Чет 17 сер, 2023 15:37
Sense Bank написав:
не відновлене кредитування тільки по картці Хамелеон😔
А как же RED? Тариф как бы актуальный и карты в рамках данного тарифа перевыпускаются.
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Howl
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Додано: Чет 17 сер, 2023 15:40
Howl написав: Sense Bank написав:
не відновлене кредитування тільки по картці Хамелеон😔
А как же RED? Тариф как бы актуальный и карты в рамках данного тарифа перевыпускаются.
Ну по Реду ж наливают лимит, у меня восстановился довоенный
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Amethyst
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Додано: Чет 17 сер, 2023 16:15
Sense Bank написав: Amethyst написав:
Я наголошую, що це дуже неправильно!
Клієнт ніяким чином не може знати про свої зобов'язання, а банка тишком-нишком нараховує %%.
Ще декілька років тому у МАБі відображувалися блокіровки непроведенних сум, а от ССА навіть і НЕ ДУМАЄ як це відобразити у себе, що дуже важливо для кредиток. Хоча деякі особливості кирило-латиничного відображення операцій у ССА таки дозволяють про щось здогадатися настирному клієнту Алки
Стосовно цього уточню у колег, чи можна змінити якось відображення у застосунку та повернуся до цієї теми.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Все ж таки думаю, що це некоректна робота банку, і такі нараховані відсотки було б непогано повернути, як помилково нараховані, а також не відмовлюсь від сорі-бонусу. Бо дуже дивно виглядає, якщо купиш 14.06, то відсотків не буде, а купиш 16.06, то ... відсотки нарахуємо...
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ol_zy
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