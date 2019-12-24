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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 914915916917

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Sense Bank 3.7 5 83
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
7%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
35
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
21
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 14:49

Не знаю шо там не фуричить, а от мені Алка сьогодні підсунула анкету в додатку для збільшення кредитного ліміту по карткам. Заповнив, через 10 хвилин подзвонила тьотя і уточнила деталі анкети. Може на Хамон щось капне? :o
На Реді/Максимум/Ред Кеші вже з'явилися пропозиції збільшити ліміти до 30к і більше. А на Хамоні нічого. :(
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 14:58

Striker
Зараз акцент робиться на нових кредитних продуктах Red2.0/Red Cash/Вигода, не відновлене кредитування тільки по картці Хамелеон😔
Тому скоріше за все на Хамелеон не чекайте підвищення(

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 15:10

  Striker написав:Не знаю шо там не фуричить, а от мені Алка сьогодні підсунула анкету в додатку для збільшення кредитного ліміту по карткам. Заповнив, через 10 хвилин подзвонила тьотя і уточнила деталі анкети. Може на Хамон щось капне? :o
На Реді/Максимум/Ред Кеші вже з'явилися пропозиції збільшити ліміти до 30к і більше. А на Хамоні нічого. :(

Хз... У меня сначала срезали лимит с 100 тыс. до реальной задолженности (что-то около 3 тыс.), а потом вообще предложили с дисконтом закрыть карту. Больше никаких предложений по лимитам не поступало :roll:
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 15:37

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:не відновлене кредитування тільки по картці Хамелеон😔
А как же RED? Тариф как бы актуальный и карты в рамках данного тарифа перевыпускаются.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 15:40

  Howl написав:
  Sense Bank написав:не відновлене кредитування тільки по картці Хамелеон😔
А как же RED? Тариф как бы актуальный и карты в рамках данного тарифа перевыпускаются.

Ну по Реду ж наливают лимит, у меня восстановился довоенный
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 16:15

  Sense Bank написав:
  Amethyst написав:Я наголошую, що це дуже неправильно!
Клієнт ніяким чином не може знати про свої зобов'язання, а банка тишком-нишком нараховує %%.
Ще декілька років тому у МАБі відображувалися блокіровки непроведенних сум, а от ССА навіть і НЕ ДУМАЄ як це відобразити у себе, що дуже важливо для кредиток. Хоча деякі особливості кирило-латиничного відображення операцій у ССА таки дозволяють про щось здогадатися настирному клієнту Алки

Стосовно цього уточню у колег, чи можна змінити якось відображення у застосунку та повернуся до цієї теми.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

Все ж таки думаю, що це некоректна робота банку, і такі нараховані відсотки було б непогано повернути, як помилково нараховані, а також не відмовлюсь від сорі-бонусу. Бо дуже дивно виглядає, якщо купиш 14.06, то відсотків не буде, а купиш 16.06, то ... відсотки нарахуємо...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 18:26

Sense Bank Лорди і феї, а нагадайте будь-ласка, чи входять щомісячна виплата відсотків за строковими депозитами і повернення самих депозитів у операції, які зараховуються для активності рахунку ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 19:18

Sense Bank Лорди і феї, 😁😁😁😁

Вопрос

У меня в следующем месяце на карту епидтримка прийдет выплата по овгз купленные в дія 200 тис грн вопрос будет ли єто засчитанно в лимит финмона НБУ???? Я писал в час сенса мне не ответили? Єто что секрет?
Alexkievukraine
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 19:50

  Alexkievukraine написав:Sense Bank Лорди і феї, 😁😁😁😁

Вопрос

У меня в следующем месяце на карту епидтримка прийдет выплата по овгз купленные в дія 200 тис грн вопрос будет ли єто засчитанно в лимит финмона НБУ???? Я писал в час сенса мне не ответили? Єто что секрет?


у НБУ нет финмона
будет
но
если под новыми закачается кресло - то может быть вплоть до пумбозаморочек
так что сейчас никаких гарантий
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 20:14

Ув. феи. Вопрос такого плана. В рамках черного пакета я закрыл карту виза долларовая черная. Физически она есть на руках.
В приложении ее нет.
Могу ли я ее активировать снова с этим же номером? В отделение придти и открыть новую пока не могу. В приложении есть опция на открытие только евровой . В придачу к имеющейся гривневой.


И еще вопрос. А как сейчас вообще можно находясь не в стране пополнить валютные карты? Открывать конвертедепо и указывать сброс по окончанию туда? Еще варианты?
Hotab
 
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