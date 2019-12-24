Kalgan Так, виплата по депо в т.ч відсотків враховується як фін операція для не списання плати за не активний рахунок, при чому зауважимо якщо умовно фін операцій цих немає плата списується лише через 180 днів при чому не більше залишку по рахунку(не в борг), або якщо сума залишку від 2000 грн/50 долларів/50 євро тоді також списання не буде
Hotab В даному випадку дійсно лише оформлювати новий рахунок, з новим номером картки так як старий рахунок вже закрито, та додаток повинен пропонувати оформити, спробуйте ще раз, та коли ви закривали її ?
Що стосується каналів зарахування, в валюті - в касі банку за довіреннстю якщо третя особа/свіфт/р2р переказ з-за кордону але список країн обмежений