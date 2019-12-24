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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 915916917918

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 83
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
7%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
35
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
21
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 22:00

Kalgan Так, виплата по депо в т.ч відсотків враховується як фін операція для не списання плати за не активний рахунок, при чому зауважимо якщо умовно фін операцій цих немає плата списується лише через 180 днів при чому не більше залишку по рахунку(не в борг), або якщо сума залишку від 2000 грн/50 долларів/50 євро тоді також списання не буде

Ваша Анастасія
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 22:05

Hotab В даному випадку дійсно лише оформлювати новий рахунок, з новим номером картки так як старий рахунок вже закрито, та додаток повинен пропонувати оформити, спробуйте ще раз, та коли ви закривали її ?

Що стосується каналів зарахування, в валюті - в касі банку за довіреннстю якщо третя особа/свіфт/р2р переказ з-за кордону але список країн обмежений

Ваша помічниця Анастасія
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 22:05

Re: Sense Bank

  Hotab написав:А как сейчас вообще можно находясь не в стране пополнить валютные карты? Открывать конвертедепо и указывать сброс по окончанию туда? Еще варианты?

Переказ SWIFT
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 22:10

Re: Sense Bank

  Hotab написав:Еще варианты?

Шото типу https://www.transfergo.ua/
можна 1..2 рази безкоштовно відманісендить на Алку, але краще на А-банку СЕПАть :)
Алка кажись бере за таке зарахування -2%
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 22:15

Alexkievukraine Окрім ДФМУ існує внутрішньо банківський фінмоніторинг, тому дійсно можуть запитати підтверджуючі документи

Ваша помічниця Анастасія
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 23:49

Re: Sense Bank

  Hotab написав:В рамках черного пакета я закрыл карту виза долларовая черная. Физически она есть на руках.
В приложении ее нет.
Могу ли я ее активировать снова с этим же номером? В отделение придти и открыть новую пока не могу. В приложении есть опция на открытие только евровой . В придачу к имеющейся гривневой.
А когда подал заявление на закрытие счета и аннулирование данной карты?
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 23:58

Howl , порядка месяц.
Сейчас все выглядит так:

Зображення

Гривневая и так есть.
Апд В чате сказали что счет остался, закрыта только карта. Карту надо перевыпускать. Можно в чате.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 18 сер, 2023 00:38, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 00:33

  Sense Bank написав:Kalgan Так, виплата по депо в т.ч відсотків враховується як фін операція для не списання плати за не активний рахунок, при чому зауважимо якщо умовно фін операцій цих немає плата списується лише через 180 днів при чому не більше залишку по рахунку(не в борг), або якщо сума залишку від 2000 грн/50 долларів/50 євро тоді також списання не буде

Ваша Анастасія

А можна цю інфу додати в базу знань ?
Бо тут розписано, що таке фін. операція для кредитки, а для пакетеи ні. І може бути двояке трактування, чи то ті ж самі операції, що і для кредитки, чи будь-які фін. операції за картковим рахунком для пакетки.
А знаючи сенс, то зараз в БЗ невірний і перший і другий згадані варіанти :mrgreen:
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/articles/360018560919
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 00:56

С Хамелеона p2p собственными средствами наружу из приложения только до 20К в месяц без комиссии?
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 01:13

  emeta написав:С Хамелеона p2p собственными средствами наружу из приложения только до 20К в месяц без комиссии?

там наче взагалі ліміт на р2р, хоч тянути, хоч толкати.
Kalgan
 
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