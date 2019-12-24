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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 сер, 2023 07:12
Hotab написав:
В чате сказали что счет остался, закрыта только карта. Карту надо перевыпускать. Можно в чате.
Так ты сам аннулировал карту и закрыл счёт или карта сама аннулировалась из-за отсутствия активности?
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