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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 сер, 2023 07:12
Hotab написав:
В чате сказали что счет остался, закрыта только карта. Карту надо перевыпускать. Можно в чате.
Так ты сам аннулировал карту и закрыл счёт или карта сама аннулировалась из-за отсутствия активности?
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 08:14
Дуже дивна ситуація: ніколи не відкривав пакета ФОП в цьому банку, але "Елекронному кабінеті платника" показує, що є три рахунки в грн, долару та євро
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 08:24
emeta Так, до 20 тисяч в місяць не буде комісії за перекази
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