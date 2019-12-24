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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 сер, 2023 07:12
Hotab написав:
В чате сказали что счет остался, закрыта только карта. Карту надо перевыпускать. Можно в чате.
Так ты сам аннулировал карту и закрыл счёт или карта сама аннулировалась из-за отсутствия активности?
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Howl
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 08:14
Дуже дивна ситуація: ніколи не відкривав пакета ФОП в цьому банку, але "Елекронному кабінеті платника" показує, що є три рахунки в грн, долару та євро
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Дюрі-бачі
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 08:24
emeta Так, до 20 тисяч в місяць не буде комісії за перекази
*Андрій
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Sense Bank
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 11:45
Sense Bank написав:emeta
Так, до 20 тисяч в місяць не буде комісії за перекази
*Андрій
по хамелеону cепи залишились "безкоштовними" ? чи теж є лінійка ?
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хуторянка
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 11:48
хуторянка написав: Sense Bank написав:emeta
Так, до 20 тисяч в місяць не буде комісії за перекази
*Андрій
по хамелеону cепи залишились "безкоштовними" ? чи теж є лінійка ?
Вітаю, ні, ви можете по СЕПу переказувати без комісії.
50 тис грн за один переказ, 150 тис грн в день, 200 тис грн в місяць (ліміти на перекази в інші банки).
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Sense Bank
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 12:06
Sense Bank
в ліміт 200 тис грн в місяць (сєп) ввійдуть 20к р2р ? чи вони рахуватимуться окремо ?
дякую
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хуторянка
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 12:39
хуторянка, вони рахуватимуться окремо
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Amethyst
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 12:43
Дюрі-бачі написав:Дуже дивна ситуація: ніколи не відкривав пакета ФОП в цьому банку, але "Елекронному кабінеті платника" показує, що є три рахунки в грн, долару та євро
Банки звітують про відкриття будь-якого рахунку особи, що має статус ФОП, в тч особистого
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dr_morgenstern
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 13:06
Howl написав: Hotab написав:
В чате сказали что счет остался, закрыта только карта. Карту надо перевыпускать. Можно в чате.
Так ты сам аннулировал карту и закрыл счёт или карта сама аннулировалась из-за отсутствия активности?
Я сам. Коли нажахали, що неактивність може коштувати грошей. А зараз подумав, що так як часто буваю в аеропортах, то чому б не прокачувати якусь карту з пакета блек. Вона дає більше проходів за рік ніж Хамон.
Ну і можливо якось використовувати в Європі для зняття готівки.
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Hotab
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