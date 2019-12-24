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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 917918919920>

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Sense Bank 3.7 5 83
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
7%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
35
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
21
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 07:12

Re: Sense Bank

  Hotab написав:В чате сказали что счет остался, закрыта только карта. Карту надо перевыпускать. Можно в чате.
Так ты сам аннулировал карту и закрыл счёт или карта сама аннулировалась из-за отсутствия активности?
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 08:14

Re: Sense Bank

Дуже дивна ситуація: ніколи не відкривав пакета ФОП в цьому банку, але "Елекронному кабінеті платника" показує, що є три рахунки в грн, долару та євро
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 08:24

emeta Так, до 20 тисяч в місяць не буде комісії за перекази

*Андрій
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 11:45

  Sense Bank написав:emeta Так, до 20 тисяч в місяць не буде комісії за перекази

*Андрій

по хамелеону cепи залишились "безкоштовними" ? чи теж є лінійка ?
хуторянка
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 11:48

  хуторянка написав:
  Sense Bank написав:emeta Так, до 20 тисяч в місяць не буде комісії за перекази

*Андрій

по хамелеону cепи залишились "безкоштовними" ? чи теж є лінійка ?

Вітаю, ні, ви можете по СЕПу переказувати без комісії.
50 тис грн за один переказ, 150 тис грн в день, 200 тис грн в місяць (ліміти на перекази в інші банки).

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 12:06

Sense Bank
в ліміт 200 тис грн в місяць (сєп) ввійдуть 20к р2р ? чи вони рахуватимуться окремо ?
дякую
хуторянка
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 12:39

хуторянка, вони рахуватимуться окремо
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 12:43

Re: Sense Bank

Дюрі-бачі написав:Дуже дивна ситуація: ніколи не відкривав пакета ФОП в цьому банку, але "Елекронному кабінеті платника" показує, що є три рахунки в грн, долару та євро
Банки звітують про відкриття будь-якого рахунку особи, що має статус ФОП, в тч особистого
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 12:53

В НАШЕМ ДЕЛЕ ВОВРЕМЯ СМЫТЬСЯ...

Amethyst
:D
Дякую
хуторянка
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 13:06

  Howl написав:
  Hotab написав:В чате сказали что счет остался, закрыта только карта. Карту надо перевыпускать. Можно в чате.
Так ты сам аннулировал карту и закрыл счёт или карта сама аннулировалась из-за отсутствия активности?

Я сам. Коли нажахали, що неактивність може коштувати грошей. А зараз подумав, що так як часто буваю в аеропортах, то чому б не прокачувати якусь карту з пакета блек. Вона дає більше проходів за рік ніж Хамон.
Ну і можливо якось використовувати в Європі для зняття готівки.
Hotab
 
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