хуторянка
Ліміти на переказ з картки на картку та на перекази за реквізитами рахуються окремо)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 сер, 2023 13:07
хуторянка
Ліміти на переказ з картки на картку та на перекази за реквізитами рахуються окремо)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Додано: П'ят 18 сер, 2023 13:24
Вигода
А бонусы Сенсу по картці Вигода можна списувати (обміняти за покупки) лише за покупки в Епіцентрі? Тобто нараховуються вони за покупки в будь-якій торгово-сервісній мережі (вже нараховані), а обмінюються лише на покупки в Епіцентрі, чи і на інші покупки?
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