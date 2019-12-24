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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 917918919920

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 83
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
7%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
35
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
21
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 13:07

хуторянка
Ліміти на переказ з картки на картку та на перекази за реквізитами рахуються окремо)

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11956
З нами з: 18.02.13
Подякував: 142 раз.
Подякували: 1247 раз.
 
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2
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 13:24

Вигода

А бонусы Сенсу по картці Вигода можна списувати (обміняти за покупки) лише за покупки в Епіцентрі? Тобто нараховуються вони за покупки в будь-якій торгово-сервісній мережі (вже нараховані), а обмінюються лише на покупки в Епіцентрі, чи і на інші покупки?
Oberon
 
Повідомлень: 263
З нами з: 15.09.20
Подякував: 107 раз.
Подякували: 32 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 14:19

Re: Sense Bank

  Hotab написав:...неактивність може коштувати грошей.
Комісія за неактивність знімається лише зі власних коштів і мене опустошити рахунок, щоб його закрити.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5510
З нами з: 08.03.18
Подякував: 526 раз.
Подякували: 1016 раз.
 
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2
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 14:27

Oberon
По картці Вигода нарахування бонусів є від Епіцентру (на їх бонусний рахунок) — 1% за покупки в Епіцентрі та від Sense Bank (на бонусний рахунок Sense Bank):
1% за покупки карткою на суму від однієї гривні, в будь-яких торгово-сервісних мережах, за винятком деяких МСС-кодів.

Використати бонуси можете:
- З бонусного рахунку Епіцентру — на наступні покупки в магазинах "Епіцентр" (по всій Україні та на сайті еpicenterk.ua), в усіх гіпермаркетах "Нова лінія", скануючи штрих-код бонусного рахунку.
- З бонусного рахунку Sense Bank — на повернення коштів за покупки в "Епіцентрі" (по всій Україні та на сайті еpicenterk.ua), а також у всіх гіпермаркетах "Нова лінія".

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11956
З нами з: 18.02.13
Подякував: 142 раз.
Подякували: 1247 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 917918919920
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