хуторянка
Ліміти на переказ з картки на картку та на перекази за реквізитами рахуються окремо)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 13:07
хуторянка
Ліміти на переказ з картки на картку та на перекази за реквізитами рахуються окремо)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Додано: П'ят 18 сер, 2023 13:24
Вигода
А бонусы Сенсу по картці Вигода можна списувати (обміняти за покупки) лише за покупки в Епіцентрі? Тобто нараховуються вони за покупки в будь-якій торгово-сервісній мережі (вже нараховані), а обмінюються лише на покупки в Епіцентрі, чи і на інші покупки?
Додано: П'ят 18 сер, 2023 14:19
Re: Sense Bank
Додано: П'ят 18 сер, 2023 14:27
Oberon
По картці Вигода нарахування бонусів є від Епіцентру (на їх бонусний рахунок) — 1% за покупки в Епіцентрі та від Sense Bank (на бонусний рахунок Sense Bank):
1% за покупки карткою на суму від однієї гривні, в будь-яких торгово-сервісних мережах, за винятком деяких МСС-кодів.
Використати бонуси можете:
- З бонусного рахунку Епіцентру — на наступні покупки в магазинах "Епіцентр" (по всій Україні та на сайті еpicenterk.ua), в усіх гіпермаркетах "Нова лінія", скануючи штрих-код бонусного рахунку.
- З бонусного рахунку Sense Bank — на повернення коштів за покупки в "Епіцентрі" (по всій Україні та на сайті еpicenterk.ua), а також у всіх гіпермаркетах "Нова лінія".
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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