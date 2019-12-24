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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 сер, 2023 13:07
хуторянка
Ліміти на переказ з картки на картку та на перекази за реквізитами рахуються окремо)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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Sense Bank
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 13:24
А бонусы Сенсу по картці Вигода можна списувати (обміняти за покупки) лише за покупки в Епіцентрі? Тобто нараховуються вони за покупки в будь-якій торгово-сервісній мережі (вже нараховані), а обмінюються лише на покупки в Епіцентрі, чи і на інші покупки?
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Oberon
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 14:19
Hotab написав:
...неактивність може коштувати грошей.
Комісія за неактивність знімається лише зі власних коштів і мене опустошити рахунок, щоб його закрити.
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Howl
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 14:27
Oberon
По картці Вигода нарахування бонусів є від Епіцентру (на їх бонусний рахунок) — 1% за покупки в Епіцентрі та від Sense Bank (на бонусний рахунок Sense Bank):
1% за покупки карткою на суму від однієї гривні, в будь-яких торгово-сервісних мережах, за винятком деяких МСС-кодів.
Використати бонуси можете:
- З бонусного рахунку Епіцентру — на наступні покупки в магазинах "Епіцентр" (по всій Україні та на сайті еpicenterk.ua), в усіх гіпермаркетах "Нова лінія", скануючи штрих-код бонусного рахунку.
- З бонусного рахунку Sense Bank — на повернення коштів за покупки в "Епіцентрі" (по всій Україні та на сайті еpicenterk.ua), а також у всіх гіпермаркетах "Нова лінія".
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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Sense Bank
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 15:40
Детективи Бюро економічної безпеки України склали повідомлення про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману у відмиванні грошей. Про це повідомила пресслужба Національної поліції.
«Складено повідомлення про підозру російському олігарху – колишньому бенефіціарному власнику українського банку, який входив в топ-5 за розміром власного капіталу в Україні», – йдеться в повідомленні.
Імені фігуранта у правоохоронних органах не назвали, але за даними ЗМІ йдеться саме Михайла Фрідмана.
Фрідман підозрюється в відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом, а саме 1,2 млн дол. та 1, 93 млн євро (в еквіваленті близько 100 млн грн), вчиненої організованою групою осіб та умисному ухиленні від сплати податків у розмірі 18 млн грн службовими особами банку.
Зазначається, що російський бізнесмен був власником опосередкованої частки українського «Альфа-банку». Володів понад 30% його статутного капіталу через кіпрську офшорну компанію. «Альфа-банк», його материнський банк у РФ та офшорна компанія пов’язані між собою єдиними бенефіціарними власниками, серед яких і згаданий російський бізнесмен.
Кошти виводили за допомоги різних схем – в тому числі під виглядом виплати роялті за використання торгових знаків, які раніше належали материнському банку у РФ. Також використовували схему з виплати коштів за фіктивними правочинами, укладеними з офшорними компаніями. Правоохоронці провели понад 300 слідчих дій – обшуків, допитів десятків свідків, досліджень та експертиз.
Також за даними Офісу генпрокурора, під час розслідування накладено арешт на рахунки п'ятьох кіпрських компаній, на яких обліковано коштів на загальну суму 469,4 млн грн, цінні папери на загальну суму 12,2 млрд грн, корпоративні права на суму понад 3,4 млн грнм, а також 738 об’єктів нерухомості, належних банку.
Про підозру оголошено трьом керівникам кіпрських компаній за фактами сприяння у підробленні документів та легалізації коштів на загальну суму 169 млн грн, а також колишнім керівникам українського банку в умисному ухиленні від сплати податків на загальну суму понад 18 млн грн, вчиненого в інтересах російського олігарха.
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 17:20
Ещё раз убедилась, что карты аллы/сени явно не для оплаты за кордоном. Для проверки попросила дочь в Польше рассчитаться приватом и сеней в один день на одну и ту же сумму - получилось Приват курс списания за злотый - 9,1740, у сени - 9,4413 грн и даже кешбек в 2,5% не покрывает эту разницу. Комментарии как говорится излишни
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 21:32
Кассандра написав:
Ещё раз убедилась, что карты аллы/сени явно не для оплаты за кордоном. Для проверки попросила дочь в Польше рассчитаться приватом и сеней в один день на одну и ту же сумму - получилось Приват курс списания за злотый - 9,1740, у сени - 9,4413 грн и даже кешбек в 2,5% не покрывает эту разницу. Комментарии как говорится излишни
Вы не понимаете что-ли, это же для вашего удобства! Да, дороже, но вы можете быть уверены, что по вашим операциям не будет больше дополнительных списаний, и не произойдёт несанкционированного овердрафта.
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 21:44
M-Audio написав: Кассандра написав:
Ещё раз убедилась, что карты аллы/сени явно не для оплаты за кордоном. Для проверки попросила дочь в Польше рассчитаться приватом и сеней в один день на одну и ту же сумму - получилось Приват курс списания за злотый - 9,1740, у сени - 9,4413 грн и даже кешбек в 2,5% не покрывает эту разницу. Комментарии как говорится излишни
Вы не понимаете что-ли, это же для вашего удобства! Да, дороже, но вы можете быть уверены, что по вашим операциям не будет больше дополнительных списаний, и не произойдёт несанкционированного овердрафта.
А Укргаз 7% для такой безопасности закладывает. Другой вопрос, что потом их возвращает. Но всё равно странно Сеня посчитал. Ну доллар в нём на 0.5% дороже, чем у Привата. Ну 1.3% OIF. Но всё равно 2.9% разницы не набирается.
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Додано: Вів 22 сер, 2023 01:37
ну. справедливости ради даю инфо по курсу списания: вчера 21.08 евро по 41,55. В Привате был 41,54. Несолькими неделями раннее разрыв был до 90 копеек не в пользу сенса
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