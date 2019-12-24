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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 сер, 2023 17:03
Нові ставки з 25.08. Швидкий буде 8%.
Додано: Вів 22 сер, 2023 17:20
Всім привіт! Я до вас із сумними новинами 😭
З 25.08 будуть такі зміни по депозитам:
•зі строком до 3міс буде знижено на -2%
•зі строком від 6міс та більше на -1%
Також буде зменшено розмір бонусів в рамках акції «Підвищена ставка» для депозитів в гривні.
Тут детальніше:
Анастасія, ваша помічниця
Додано: Вів 22 сер, 2023 17:25
Re: Sense Bank
Додано: Вів 22 сер, 2023 17:32
чекаєте новину, що це ж не про процентні ставки (які знижують)- і тому саме це буде ЩЕ зростати?
Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 22 сер, 2023 17:33, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 22 сер, 2023 17:32
Re: Sense Bank
що за 5 днів? можна подробиці?
Додано: Вів 22 сер, 2023 17:34
Додано: Вів 22 сер, 2023 17:37
Re: Sense Bank
Так а що тут сумного? Банк говорить клієнтові що йому його гроші не потрібні - значить очевидно що банк десь зміг отримав якісь більш дешеві ресурси - і пробує демпінгувати. Вам як працівниці банку від того зовсім не має бути сумно, якщо воно дійсно так і банк має дешеві ресурси. Клієнтові ж у цьому випадку не те що сумно - ті клієнти що з головою ще до 25 числа свої кошти переведуть до тих банків що поки не мають доступу до таких дешевих ресурсів до яких "добрався Сенс", а тому все ще пропонують більш ринкові ставки. Тому тут теж не варто сумувати. Так - втрачається певна зручність, до якої звикли - але свято місце пусто не буває - клієнт звикне десь ще.
P.S. Єдиний момент що може дійсно викликати сум - це якщо оці всі рухи ставок викликані не економічними чинниками а просто міркуваннями на кшталт "ми ж тепер держбанк можемо собі дозволити і зниження ставок". Сумно тут може бути що якщо дійсно така думка стане превалювати - то банк може і завалитись (бо з ліквідністю як я розумію у банку наразі не все на найвищому рівні), адже відтік клієнтських ресурсів найближчими днями буде точно. Втім сподіваюсь банк таки втримається на плаву навіть втративши частину коштів лояльних клієнтів. А там побачимо куди така політика виведе. Втім тенденція міняти умови для клієнтів у гіршу сторону після "одержавлення", яка свого часу спостерігалась у приваті, а тепер є у сенсі - звичайно захоплення не викликає
Додано: Вів 22 сер, 2023 17:44
Додано: Вів 22 сер, 2023 17:59
Re: Sense Bank
Так і передбачав, що буде після націоналізації, тепер ще горіхи виколупати, скоротити к-ть відділень, створювати черги і всілякі мутки і буде держбанк не гірший за інші.
А взагалі цікаво знижувати ставки по депозитам в гривні якраз на фоні її стрімкого падіння.
Додано: Вів 22 сер, 2023 18:06
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