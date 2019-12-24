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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 918919920921

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 83
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
7%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
35
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
21
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 17:03

Нові ставки з 25.08. Швидкий буде 8%. https://sensebank.com.ua/upload/Umovy-depozytnykh-vkladiv-fizosib-25082023.pdf
AlexTk
2
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 17:20

Всім привіт! Я до вас із сумними новинами 😭

З 25.08 будуть такі зміни по депозитам:

•зі строком до 3міс буде знижено на -2%
•зі строком від 6міс та більше на -1%

Також буде зменшено розмір бонусів в рамках акції «Підвищена ставка» для депозитів в гривні.

Тут детальніше: https://sensebank.com.ua/news/zmina-pro ... a-stavka-2

Анастасія, ваша помічниця
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 17:25

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Анастасія, ваша помічниця


які у вас новини щодо позорних 5 днів по завершенню депозиту???
де хороші новини???
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 17:32

  greenozon написав:
  Sense Bank написав:Анастасія, ваша помічниця

які у вас новини щодо позорних 5 днів по завершенню депозиту??
де хороші новини???
чекаєте новину, що це ж не про процентні ставки (які знижують)- і тому саме це буде ЩЕ зростати? :mrgreen:
Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 22 сер, 2023 17:33, всього редагувалось 2 разів.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 17:32

Re: Sense Bank

що за 5 днів? можна подробиці?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 17:34

  Andey написав:що за 5 днів? можна подробиці?
термін обдумати, чи справді вам потрібна ота ваша валюта з банку
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 17:37

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Я до вас із сумними новинами
Так а що тут сумного? Банк говорить клієнтові що йому його гроші не потрібні - значить очевидно що банк десь зміг отримав якісь більш дешеві ресурси - і пробує демпінгувати. Вам як працівниці банку від того зовсім не має бути сумно, якщо воно дійсно так і банк має дешеві ресурси. Клієнтові ж у цьому випадку не те що сумно - ті клієнти що з головою ще до 25 числа свої кошти переведуть до тих банків що поки не мають доступу до таких дешевих ресурсів до яких "добрався Сенс", а тому все ще пропонують більш ринкові ставки. Тому тут теж не варто сумувати. Так - втрачається певна зручність, до якої звикли - але свято місце пусто не буває - клієнт звикне десь ще.
P.S. Єдиний момент що може дійсно викликати сум - це якщо оці всі рухи ставок викликані не економічними чинниками а просто міркуваннями на кшталт "ми ж тепер держбанк можемо собі дозволити і зниження ставок". Сумно тут може бути що якщо дійсно така думка стане превалювати - то банк може і завалитись (бо з ліквідністю як я розумію у банку наразі не все на найвищому рівні), адже відтік клієнтських ресурсів найближчими днями буде точно. Втім сподіваюсь банк таки втримається на плаву навіть втративши частину коштів лояльних клієнтів. А там побачимо куди така політика виведе. Втім тенденція міняти умови для клієнтів у гіршу сторону після "одержавлення", яка свого часу спостерігалась у приваті, а тепер є у сенсі - звичайно захоплення не викликає
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 17:44

  Alien написав: Сумно тут може бути
- то банк може і завалитись (бо з ліквідністю як я розумію у банку наразі не все на найвищому рівні), адже відтік клієнтських ресурсів
думаю, відтік - не те слово,
Як би СуперррррАпп не "впав" :mrgreen:

й дикі черги забираючих у відділеннях

й банкомати пусті
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 17:59

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Всім привіт! Я до вас із сумними новинами 😭
З 25.08 будуть такі зміни по депозитам:
•зі строком до 3міс буде знижено на -2%
•зі строком від 6міс та більше на -1%

Так і передбачав, що буде після націоналізації, тепер ще горіхи виколупати, скоротити к-ть відділень, створювати черги і всілякі мутки і буде держбанк не гірший за інші.
А взагалі цікаво знижувати ставки по депозитам в гривні якраз на фоні її стрімкого падіння.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 18:06

  Ой+ написав:тепер ще горіхи виколупати, скоротити к-ть відділень, створювати черги і всілякі мутки і буде держбанк не гірший за інші.

:mrgreen:
flysoulfly
 
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