Додано: Вів 22 сер, 2023 17:37

Sense Bank написав: Я до вас із сумними новинами Я до вас із сумними новинами

Так а що тут сумного? Банк говорить клієнтові що йому його гроші не потрібні - значить очевидно що банк десь зміг отримав якісь більш дешеві ресурси - і пробує демпінгувати. Вам як працівниці банку від того зовсім не має бути сумно, якщо воно дійсно так і банк має дешеві ресурси. Клієнтові ж у цьому випадку не те що сумно - ті клієнти що з головою ще до 25 числа свої кошти переведуть до тих банків що поки не мають доступу до таких дешевих ресурсів до яких "добрався Сенс", а тому все ще пропонують більш ринкові ставки. Тому тут теж не варто сумувати. Так - втрачається певна зручність, до якої звикли - але свято місце пусто не буває - клієнт звикне десь ще.P.S. Єдиний момент що може дійсно викликати сум - це якщо оці всі рухи ставок викликані не економічними чинниками а просто міркуваннями на кшталт "ми ж тепер держбанк можемо собі дозволити і зниження ставок". Сумно тут може бути що якщо дійсно така думка стане превалювати - то банк може і завалитись (бо з ліквідністю як я розумію у банку наразі не все на найвищому рівні), адже відтік клієнтських ресурсів найближчими днями буде точно. Втім сподіваюсь банк таки втримається на плаву навіть втративши частину коштів лояльних клієнтів. А там побачимо куди така політика виведе. Втім тенденція міняти умови для клієнтів у гіршу сторону після "одержавлення", яка свого часу спостерігалась у приваті, а тепер є у сенсі - звичайно захоплення не викликає