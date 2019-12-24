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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 сер, 2023 20:53
10% кеш беку з вересня
Додано: Вів 22 сер, 2023 21:12
Сообщать - анонимно, получать - на руки... Как-то не стыкуется...
Додано: Вів 22 сер, 2023 21:14
це після апеляції чи касації?
Додано: Вів 22 сер, 2023 21:20
Кто сказал, что прямо на руки? Просто получать. А как такое сочетать - это давно решённая всеми шпионами мелкая техническая трудность: жалующийся сразу сообщает место куда ему потом положить причитающееся. Но вот при чём тут Сеня? Там обещают деньги, а не орехи.
Додано: Вів 22 сер, 2023 21:24
Re: Sense Bank
тудым-сюдым, а в Википедии у уважаемого Павла Ивановича Лазаренко (всегда было интересно че его в США понесло - сидел бы как все приличные в Лондоне) в биографии так и написано -
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