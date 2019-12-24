ЯНаФоруме написав:Сообщать - анонимно, получать - на руки... Как-то не стыкуется...
Кто сказал, что прямо на руки? Просто получать. А как такое сочетать - это давно решённая всеми шпионами мелкая техническая трудность: жалующийся сразу сообщает место куда ему потом положить причитающееся. Но вот при чём тут Сеня? Там обещают деньги, а не орехи.
тудым-сюдым, а в Википедии у уважаемого Павла Ивановича Лазаренко (всегда было интересно че его в США понесло - сидел бы как все приличные в Лондоне) в биографии так и написано - корупционер, типа титул
cohan написав:тудым-сюдым, а в Википедии у уважаемого Павла Ивановича Лазаренко (всегда было интересно че его в США понесло - сидел бы как все приличные в Лондоне) в биографии так и написано - корупционер, типа титул
Скільки можна купити військових ОВДП щоб отримати блок рахунків!?
cohan написав:тудым-сюдым, а в Википедии у уважаемого Павла Ивановича Лазаренко (всегда было интересно че его в США понесло - сидел бы как все приличные в Лондоне) в биографии так и написано - корупционер, типа титул
Скільки можна купити військових ОВДП щоб отримати блок рахунків!?
Думаю, що вам буде анлім, особливо якщо ви вже якісь ОВДПки виводили з Сенсу