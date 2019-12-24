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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 919920921922

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 83
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
7%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
35
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
21
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 20:53

10% кеш беку з вересня
https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... upcii.html
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 21:12

  Ukrainian написав:10% кеш беку з вересня
https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... upcii.html


Сообщать - анонимно, получать - на руки... Как-то не стыкуется... :lol:
ЯНаФоруме
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 21:14

  Ukrainian написав:10% кеш беку з вересня
https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... upcii.html

це після апеляції чи касації?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 21:20

  ЯНаФоруме написав:Сообщать - анонимно, получать - на руки... Как-то не стыкуется... :lol:

Кто сказал, что прямо на руки? Просто получать. А как такое сочетать - это давно решённая всеми шпионами мелкая техническая трудность: жалующийся сразу сообщает место куда ему потом положить причитающееся. Но вот при чём тут Сеня? Там обещают деньги, а не орехи.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 21:24

Re: Sense Bank

тудым-сюдым, а в Википедии у уважаемого Павла Ивановича Лазаренко (всегда было интересно че его в США понесло - сидел бы как все приличные в Лондоне) в биографии так и написано - корупционер, типа титул :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 10:44

  cohan написав:тудым-сюдым, а в Википедии у уважаемого Павла Ивановича Лазаренко (всегда было интересно че его в США понесло - сидел бы как все приличные в Лондоне) в биографии так и написано - корупционер, типа титул :mrgreen:

Скільки можна купити військових ОВДП щоб отримати блок рахунків!?
sens
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 11:16

  sens написав:
  cohan написав:тудым-сюдым, а в Википедии у уважаемого Павла Ивановича Лазаренко (всегда было интересно че его в США понесло - сидел бы как все приличные в Лондоне) в биографии так и написано - корупционер, типа титул :mrgreen:

Скільки можна купити військових ОВДП щоб отримати блок рахунків!?

Думаю, що вам буде анлім, особливо якщо ви вже якісь ОВДПки виводили з Сенсу
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 11:52

Re: Sense Bank

Підкажіть конверт депо в апці можна відкривати 24/7 чи тільки в опер час або якісь ще обмеження?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 12:10

  Amethyst написав:
  sens написав:
  cohan написав:тудым-сюдым, а в Википедии у уважаемого Павла Ивановича Лазаренко (всегда было интересно че его в США понесло - сидел бы как все приличные в Лондоне) в биографии так и написано - корупционер, типа титул :mrgreen:

Скільки можна купити військових ОВДП щоб отримати блок рахунків!?

Думаю, що вам буде анлім, особливо якщо ви вже якісь ОВДПки виводили з Сенсу

В ОТП мені попереджали що звичайним не більше 400к але зарахування буде 0,3%,якщо по військовим - немає плати за рахунок,але готівку все одно знімати по 100, з поточного по довіреності за 1 день є можливість зняти в Х-разів більше
sens
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 12:13

  ihorsic написав:Підкажіть конверт депо в апці можна відкривати 24/7 чи тільки в опер час або якісь ще обмеження?

Краще відкрити до 23:00 і після 2:00
Ще десь з 20:00 до 21:00 може пригальмовувати...
Amethyst
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