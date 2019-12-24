RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 920921922923

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 83
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
7%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
35
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
21
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 16:45

Re: Sense Bank

Підкажіть будь ласка скільки гривень можна знімати з вайта в місяць без комісії? І яку одноразово максимум з банкомату без замовлення? Дякую.
ihorsic
 
Повідомлень: 1055
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 17:02

ihorsic
Згідно тарифам картки White знімати кошти без комісії ви можете в банкоматі будь-якого банку, до 20 000грн. в місяць, також додатково двічі в місяць ви можете зняти кошти в касі банку, до 100 000грн за добу. При знятті вище ліміту буде комісія 3% мін25грн.

Добовий ліміт на зняття коштів в банкоматі 20 000грн.
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11958
З нами з: 18.02.13
Подякував: 142 раз.
Подякували: 1247 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 18:33

Питання про кредитній карті "Вигода"

Доброго дня!
Підкажіть по кредитці Вигода, маю 600+ бонусів на ній.
1. Який термін дії цих бонусів?
2. Для списання треба покупка на суму наприклад 600грн, а повернуть на рухунок 483грн (мінус податки/сбори)?
3. Якщо зробити замовлення на 27.ua з доставкою і оплатити картою Вигода банку Сенс, то ця оплата підійде для списання спец.бонусів?
romanauscas
 
Повідомлень: 1253
З нами з: 23.11.09
Подякував: 896 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 920921922923
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Eldarien і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 112, 113, 114
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1139 214260
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2023 10:10
1finanсier
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
11 4986
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 кві, 2023 03:27
nord

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.