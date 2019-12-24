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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 сер, 2023 16:45
Re: Sense Bank
Підкажіть будь ласка скільки гривень можна знімати з вайта в місяць без комісії? І яку одноразово максимум з банкомату без замовлення? Дякую.
Додано: Сер 23 сер, 2023 17:02
ihorsic
Згідно тарифам картки White знімати кошти без комісії ви можете в банкоматі будь-якого банку, до 20 000грн. в місяць, також додатково двічі в місяць ви можете зняти кошти в касі банку, до 100 000грн за добу. При знятті вище ліміту буде комісія 3% мін25грн.
Добовий ліміт на зняття коштів в банкоматі 20 000грн.
Додано: Сер 23 сер, 2023 18:33
Питання про кредитній карті "Вигода"
Доброго дня!
Підкажіть по кредитці Вигода, маю 600+ бонусів на ній.
1. Який термін дії цих бонусів?
2. Для списання треба покупка на суму наприклад 600грн, а повернуть на рухунок 483грн (мінус податки/сбори)?
3. Якщо зробити замовлення на 27.ua з доставкою і оплатити картою Вигода банку Сенс, то ця оплата підійде для списання спец.бонусів?
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