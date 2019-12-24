RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 920921922923

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 83
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
7%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
35
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
21
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 16:45

Re: Sense Bank

Підкажіть будь ласка скільки гривень можна знімати з вайта в місяць без комісії? І яку одноразово максимум з банкомату без замовлення? Дякую.
ihorsic
 
Повідомлень: 1056
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 17:02

ihorsic
Згідно тарифам картки White знімати кошти без комісії ви можете в банкоматі будь-якого банку, до 20 000грн. в місяць, також додатково двічі в місяць ви можете зняти кошти в касі банку, до 100 000грн за добу. При знятті вище ліміту буде комісія 3% мін25грн.

Добовий ліміт на зняття коштів в банкоматі 20 000грн.
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11959
З нами з: 18.02.13
Подякував: 142 раз.
Подякували: 1248 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 18:33

Питання про кредитній карті "Вигода"

Доброго дня!
Підкажіть по кредитці Вигода, маю 600+ бонусів на ній.
1. Який термін дії цих бонусів?
2. Для списання треба покупка на суму наприклад 600грн, а повернуть на рухунок 483грн (мінус податки/сбори)?
3. Якщо зробити замовлення на 27.ua з доставкою і оплатити картою Вигода банку Сенс, то ця оплата підійде для списання спец.бонусів?
romanauscas
 
Повідомлень: 1253
З нами з: 23.11.09
Подякував: 897 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 19:17

  romanauscas написав:Доброго дня!
Підкажіть по кредитці Вигода, маю 600+ бонусів на ній.
1. Який термін дії цих бонусів?
2. Для списання треба покупка на суму наприклад 600грн, а повернуть на рухунок 483грн (мінус податки/сбори)?
3. Якщо зробити замовлення на 27.ua з доставкою і оплатити картою Вигода банку Сенс, то ця оплата підійде для списання спец.бонусів?


Вітаю!
Бонуси по картці "ВИГОДА" ви можете витратити:
З бонусного рахунку Епіцентру — на наступні покупки в магазинах "Епіцентр" (по всій Україні та на сайті еpicenterk.ua), в усіх гіпермаркетах "Нова лінія", скануючи штрих-код бонусного рахунку. Виключення:
- подарункові картки;
- клієнтські сервіси (наприклад, доставка товару, кафе);
- товари, оформлені в споживчий кредит;
- товари, які оплачуються подарунковою карткою;
- товари, на які встановлено ставку ПДВ (податок на додану вартість) не 20%.

З бонусного рахунку Sense Bank — на повернення коштів за покупки в "Епіцентрі" (по всій Україні та на сайті еpicenterk.ua), а також у всіх гіпермаркетах "Нова лінія".

Максимальна сума операцій в місяць, за які можна повернути гроші по картці "ВИГОДА" в цифровому банку Sense SuperApp — 25,000 гривень. Гроші за покупку можуть бути повернуті на активну картку "ВИГОДА".

Операція доступна для повернення, якщо:
- вона проведена на суму 50 гривень і більше;
- вона проведена в "Епіцентрі" (вся Україна та на сайті еpicenterk.ua), в гіпермаркетах "Нова лінія";
- проведена за останні 365 календарних днів;
- операція списана з рахунку;
- після списання з рахунку пройшло від одного до трьох робочих днів.

Повернути гроші за покупку можна за наявності достатньої кількості бонусів (мінімальна сума бонусів 62,11).
Один бонус = одна гривня з урахуванням податків.
Повертається 100% вартості покупки. Часткове повернення покупки недоступно.

Надаю посилання на статтю "Повернути гроші за покупку в Епіцентрі з карткою "ВИГОДА" в Sense SuperApp": https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0017110159

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11959
З нами з: 18.02.13
Подякував: 142 раз.
Подякували: 1248 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 920921922923
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 112, 113, 114
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1139 214262
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2023 10:10
1finanсier
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
11 4986
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 кві, 2023 03:27
nord

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (1394)
23.08.2023 20:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.