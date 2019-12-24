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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 сер, 2023 16:45
Re: Sense Bank
Підкажіть будь ласка скільки гривень можна знімати з вайта в місяць без комісії? І яку одноразово максимум з банкомату без замовлення? Дякую.
Додано: Сер 23 сер, 2023 17:02
ihorsic
Згідно тарифам картки White знімати кошти без комісії ви можете в банкоматі будь-якого банку, до 20 000грн. в місяць, також додатково двічі в місяць ви можете зняти кошти в касі банку, до 100 000грн за добу. При знятті вище ліміту буде комісія 3% мін25грн.
Добовий ліміт на зняття коштів в банкоматі 20 000грн.
Додано: Сер 23 сер, 2023 18:33
Питання про кредитній карті "Вигода"
Доброго дня!
Підкажіть по кредитці Вигода, маю 600+ бонусів на ній.
1. Який термін дії цих бонусів?
2. Для списання треба покупка на суму наприклад 600грн, а повернуть на рухунок 483грн (мінус податки/сбори)?
3. Якщо зробити замовлення на 27.ua з доставкою і оплатити картою Вигода банку Сенс, то ця оплата підійде для списання спец.бонусів?
Додано: Сер 23 сер, 2023 19:17
Вітаю!
Бонуси по картці "ВИГОДА" ви можете витратити:
З бонусного рахунку Епіцентру — на наступні покупки в магазинах "Епіцентр" (по всій Україні та на сайті еpicenterk.ua), в усіх гіпермаркетах "Нова лінія", скануючи штрих-код бонусного рахунку. Виключення:
- подарункові картки;
- клієнтські сервіси (наприклад, доставка товару, кафе);
- товари, оформлені в споживчий кредит;
- товари, які оплачуються подарунковою карткою;
- товари, на які встановлено ставку ПДВ (податок на додану вартість) не 20%.
З бонусного рахунку Sense Bank — на повернення коштів за покупки в "Епіцентрі" (по всій Україні та на сайті еpicenterk.ua), а також у всіх гіпермаркетах "Нова лінія".
Максимальна сума операцій в місяць, за які можна повернути гроші по картці "ВИГОДА" в цифровому банку Sense SuperApp — 25,000 гривень. Гроші за покупку можуть бути повернуті на активну картку "ВИГОДА".
Операція доступна для повернення, якщо:
- вона проведена на суму 50 гривень і більше;
- вона проведена в "Епіцентрі" (вся Україна та на сайті еpicenterk.ua), в гіпермаркетах "Нова лінія";
- проведена за останні 365 календарних днів;
- операція списана з рахунку;
- після списання з рахунку пройшло від одного до трьох робочих днів.
Повернути гроші за покупку можна за наявності достатньої кількості бонусів (мінімальна сума бонусів 62,11).
Один бонус = одна гривня з урахуванням податків.
Повертається 100% вартості покупки. Часткове повернення покупки недоступно.
Надаю посилання на статтю "Повернути гроші за покупку в Епіцентрі з карткою "ВИГОДА" в Sense SuperApp":
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Додано: Чет 24 сер, 2023 09:36
но в отделении через кассу можно снимать и не с карты, а проводкой со счета (делает менеджер) - чтобы чаще чем 2 раза в месяц .
Без предзаказа - сколько дадут ( до 100К в день)
Додано: Чет 24 сер, 2023 22:52
Sense Bank, бачу знову в мобільному застосунку світить 8% по швидких, відкритих сьогодні 24.08.2023 і раніше, тобто до пониження ставок, анонсованого з 25 серпня. Цікаво, відсотки знову теж будуть рахувати по 8% а не по 10% як має бути до закінчення раніше укладених договорів?!?
Додано: Чет 24 сер, 2023 23:06
Дивiться уважніше. У мене по усім трьом діючим депо відкритим сьогодні, учора та позавчора 8% світить ставку при пролонгації, а поточна ставка зазначена -10%. Так що все вірно
Додано: Чет 24 сер, 2023 23:13
Alien, так дійсно, недокрутив донизу. Але пам'ятаю хтось писав про невірні нарахування відсотків при поповненні цього типу депо і зменшення ставки у цей час
Додано: Чет 24 сер, 2023 23:37
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