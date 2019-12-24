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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 сер, 2023 08:38
Дюрі-бачі написав:
Кудись зникли депозити із додатку. Це в мене глюк чи так задумано?
Також пропав розділ "депозити"
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AlexTk
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 09:00
AlexTk написав: Дюрі-бачі написав:
Кудись зникли депозити із додатку. Це в мене глюк чи так задумано?
Також пропав розділ "депозити"
У мене все на місці.
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nord
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 09:54
nord написав: AlexTk написав: Дюрі-бачі написав:
Кудись зникли депозити із додатку. Це в мене глюк чи так задумано?
Також пропав розділ "депозити"
У мене все на місці.
Відновився
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AlexTk
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 10:06
Раз уж так откровенно обсуждаем схематоз, возник такой интересный вопрос: "сумма на счету" для каждого заказа учитывается отдельно или суммарно по всем заказам? Иными словами можно ли, имея на счету сейчас только 2700$, сделать, допустим, 10 заказов по 2700$? Формально по каждому заказу условие наличия средств выполнено.
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moveton
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