Також пропав розділ "депозити"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 сер, 2023 08:38
Додано: П'ят 25 сер, 2023 09:00
Додано: П'ят 25 сер, 2023 09:54
Додано: П'ят 25 сер, 2023 10:06
Раз уж так откровенно обсуждаем схематоз, возник такой интересный вопрос: "сумма на счету" для каждого заказа учитывается отдельно или суммарно по всем заказам? Иными словами можно ли, имея на счету сейчас только 2700$, сделать, допустим, 10 заказов по 2700$? Формально по каждому заказу условие наличия средств выполнено.
Додано: П'ят 25 сер, 2023 10:59
и выдадут 10 раз (с)
Додано: П'ят 25 сер, 2023 15:16
Спостерігаються проблеми з розрахунком картою через термінали ПриватБанку, Ощадбанку та Монобанку. При вирішенні проблеми, проінформуємо вас.
upd: проблему вирішено
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Додано: П'ят 25 сер, 2023 17:50
Всім привіт.
Довірився додатку і став спонсором.
Після метушливого дня треба було перерахувати гроші на картку в інший банк через додаток. Поспішав і вирішив, що додаток мені покаже комісію перед переказом, якщо вона виникне. Додаток намалював 0 комісії з Хамелеону і я відправив кошти. Після переказу був баланс 0. Потім заходжу в додаток, бачу баланс 0 і проводку в мінус - комісія за переказ. При оновленні балансу він скакав то 0, то мінус, не міг визначитись. Про всяк випадок я зарахував суму комісії на картку і вона не списувалась десь протягом доби. Незважаючи на наявну мінусову проводку, баланс картки довго залишався позитивним. Сьогодні позитивний залишок вже списався. Звісно, потім з планшету заліз в тарифи, подивився історію переказів і виявив, що перевищив безкошт. ліміт в серпні. Але чому додаток показав комісію 0 перед переказом - це питання.
Заплатив за науку, що не можна довіряти тому, що малює додаток.
Додано: П'ят 25 сер, 2023 17:59
Доброго дня. А підкажіть, будь ласка, у вас зараз остання версія застосунку Sense SuperApp?
Бо я щойно вирішив перевірити і коли ввів номер картки іншого банку, то під табличкою суми, є інформування, а саме:
"Додатково може бути списана комісія за переказ: 4% (мінімум 20 грн) за рахунок кредитних коштів і 1% + 5 грн за рахунок власних коштів понад ліміт 20 000 грн на місяць"
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Додано: П'ят 25 сер, 2023 18:09
Re: Sense Bank
Додано: П'ят 25 сер, 2023 18:25
🏁Гра MAUDAU QUIZAU у чаті підтримки завершилася — і ми вже знаємо про неї головне:
💪1028 гравців
Не рекорд, але онлайн гри був на рівні! Чимало готувалися заздалегідь: у перші ж хвилини за правильними відповідями кинулися десятки геймерів.
🏆659 тих, хто правильно відповів на всі запитання
Більше половини всіх, хто грав! За призи MAUDAU точилася серйозна баталія.
🥇500 переможців
Визначених серед фіналістів рандомом! І ми вже оприлюднили їхні імена тут — спробуй знайти своє
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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