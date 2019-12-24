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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 921922923924

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Sense Bank 3.7 5 83
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
7%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
35
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
21
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 08:38

  Дюрі-бачі написав:Кудись зникли депозити із додатку. Це в мене глюк чи так задумано?

Також пропав розділ "депозити"
AlexTk
2
 
Повідомлень: 579
З нами з: 08.09.09
Подякував: 58 раз.
Подякували: 96 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 09:00

  AlexTk написав:
  Дюрі-бачі написав:Кудись зникли депозити із додатку. Це в мене глюк чи так задумано?

Також пропав розділ "депозити"

У мене все на місці.
nord
 
Повідомлень: 301
З нами з: 25.07.22
Подякував: 15 раз.
Подякували: 14 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 09:54

  nord написав:
  AlexTk написав:
  Дюрі-бачі написав:Кудись зникли депозити із додатку. Це в мене глюк чи так задумано?

Також пропав розділ "депозити"

У мене все на місці.

Відновився
AlexTk
2
 
Повідомлень: 579
З нами з: 08.09.09
Подякував: 58 раз.
Подякували: 96 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 10:06

  Sense Bank написав:
  ustinovse написав:У банка нема умови постійної наявності коштів саме на картковому/поточному рахунку. Необхідно щоб були лише в момент оформлення замовлення та в момент видачі.

:mrgreen: :mrgreen:
Нарешті до мене дійшло що малося на увазі, то так, за цією процедурою можна зробити так. Бо я спочатку не зрозумів про що йдеться мова, а це ж "схємотозік" :mrgreen:
Дійсно, працююча тема. Її можна використовувати. Коли показав колезі, що малося на увазі, вона зауважила, що наші клієнти дуже розумні 8)

Раз уж так откровенно обсуждаем схематоз, возник такой интересный вопрос: "сумма на счету" для каждого заказа учитывается отдельно или суммарно по всем заказам? Иными словами можно ли, имея на счету сейчас только 2700$, сделать, допустим, 10 заказов по 2700$? Формально по каждому заказу условие наличия средств выполнено.
moveton
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Повідомлень: 3634
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Подякував: 21 раз.
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1
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 10:59

  moveton написав:
  Sense Bank написав:
  ustinovse написав:У банка нема умови постійної наявності коштів саме на картковому/поточному рахунку. Необхідно щоб були лише в момент оформлення замовлення та в момент видачі.

:mrgreen: :mrgreen:
Нарешті до мене дійшло що малося на увазі, то так, за цією процедурою можна зробити так. Бо я спочатку не зрозумів про що йдеться мова, а це ж "схємотозік" :mrgreen:
Дійсно, працююча тема. Її можна використовувати. Коли показав колезі, що малося на увазі, вона зауважила, що наші клієнти дуже розумні 8)

Раз уж так откровенно обсуждаем схематоз, возник такой интересный вопрос: "сумма на счету" для каждого заказа учитывается отдельно или суммарно по всем заказам? Иными словами можно ли, имея на счету сейчас только 2700$, сделать, допустим, 10 заказов по 2700$? Формально по каждому заказу условие наличия средств выполнено.


и выдадут 10 раз :mrgreen: (с)
cohan
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Повідомлень: 5980
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 15:16

Спостерігаються проблеми з розрахунком картою через термінали ПриватБанку, Ощадбанку та Монобанку. При вирішенні проблеми, проінформуємо вас.

upd: проблему вирішено :)
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 17:50

Всім привіт.
Довірився додатку і став спонсором.
Після метушливого дня треба було перерахувати гроші на картку в інший банк через додаток. Поспішав і вирішив, що додаток мені покаже комісію перед переказом, якщо вона виникне. Додаток намалював 0 комісії з Хамелеону і я відправив кошти. Після переказу був баланс 0. Потім заходжу в додаток, бачу баланс 0 і проводку в мінус - комісія за переказ. При оновленні балансу він скакав то 0, то мінус, не міг визначитись. Про всяк випадок я зарахував суму комісії на картку і вона не списувалась десь протягом доби. Незважаючи на наявну мінусову проводку, баланс картки довго залишався позитивним. Сьогодні позитивний залишок вже списався. Звісно, потім з планшету заліз в тарифи, подивився історію переказів і виявив, що перевищив безкошт. ліміт в серпні. Але чому додаток показав комісію 0 перед переказом - це питання.
Заплатив за науку, що не можна довіряти тому, що малює додаток.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 17:59

  Клиент_ написав:Всім привіт.
Довірився додатку і став спонсором.
Після метушливого дня треба було перерахувати гроші на картку в інший банк через додаток. Поспішав і вирішив, що додаток мені покаже комісію перед переказом, якщо вона виникне. Додаток намалював 0 комісії з Хамелеону і я відправив кошти. Після переказу був баланс 0. Потім заходжу в додаток, бачу баланс 0 і проводку в мінус - комісія за переказ. При оновленні балансу він скакав то 0, то мінус, не міг визначитись. Про всяк випадок я зарахував суму комісії на картку і вона не списувалась десь протягом доби. Незважаючи на наявну мінусову проводку, баланс картки довго залишався позитивним. Сьогодні позитивний залишок вже списався. Звісно, потім з планшету заліз в тарифи, подивився історію переказів і виявив, що перевищив безкошт. ліміт в серпні. Але чому додаток показав комісію 0 перед переказом - це питання.
Заплатив за науку, що не можна довіряти тому, що малює додаток.

Доброго дня. А підкажіть, будь ласка, у вас зараз остання версія застосунку Sense SuperApp?

Бо я щойно вирішив перевірити і коли ввів номер картки іншого банку, то під табличкою суми, є інформування, а саме:
"Додатково може бути списана комісія за переказ: 4% (мінімум 20 грн) за рахунок кредитних коштів і 1% + 5 грн за рахунок власних коштів понад ліміт 20 000 грн на місяць"

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 18:09

Re: Sense Bank

  Клиент_ написав:Але чому додаток показав комісію 0 перед переказом - це питання.
Це питання до будь-кого/чого, але тільки не до Алки. Вона ТУПО списує по факту проводки по рахунку, тобто через +2..3 дні :evil:
Будете знати що таке СуперПуперАп :mrgreen: :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 18:25

🏁Гра MAUDAU QUIZAU у чаті підтримки завершилася — і ми вже знаємо про неї головне:

💪1028 гравців
Не рекорд, але онлайн гри був на рівні! Чимало готувалися заздалегідь: у перші ж хвилини за правильними відповідями кинулися десятки геймерів.

🏆659 тих, хто правильно відповів на всі запитання
Більше половини всіх, хто грав! За призи MAUDAU точилася серйозна баталія.

🥇500 переможців
Визначених серед фіналістів рандомом! І ми вже оприлюднили їхні імена тут — спробуй знайти своє https://sensebank.com.ua/upload/cashu/Viktoryna_5.0.pdf

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11962
З нами з: 18.02.13
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