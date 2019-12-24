RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 922923924925

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 83
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
7%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
35
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
21
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 09:45

  Amethyst написав:
  Клиент_ написав:Але чому додаток показав комісію 0 перед переказом - це питання.
Це питання до будь-кого/чого, але тільки не до Алки. Вона ТУПО списує по факту проводки по рахунку, тобто через +2..3 дні :evil:
Будете знати що таке СуперПуперАп :mrgreen: :mrgreen:

я так довірився спеціалістці з відділення.
вона мене запевнила, що після використання 20к у застосунку можна буде потягнути монькою і буде без комісу. ну власне так і було до тих пір поки на Хам не впав депо через 2 дні і коміс успішно списався :(

рул намбер ван - траст ноу ван :!:
KVV
 
Повідомлень: 1154
З нами з: 29.11.18
Подякував: 52 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 15:27

Re: Sense Bank

Sense Bank написав:Гра MAUDAU QUIZAU у чаті підтримки завершилася — і ми вже знаємо про неї головне:

1028 гравців
Не рекорд, але онлайн гри був на рівні! Чимало готувалися заздалегідь: у перші ж хвилини за правильними відповідями кинулися десятки геймерів.

659 тих, хто правильно відповів на всі запитання
Більше половини всіх, хто грав! За призи MAUDAU точилася серйозна баталія.

500 переможців
Визначених серед фіналістів рандомом! І ми вже оприлюднили їхні імена тут — спробуй знайти своє https://sensebank.com.ua/upload/cashu/Viktoryna_5.0.pdf

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав


Три (3шт) аккаунта вийшли в 500 з 659. І ні один не виграв. Шось дуже вірогідність мала. Більше не буду грати. Не вірю.
lel
 
Повідомлень: 3375
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1087 раз.
Подякували: 387 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 15:35

  lel написав:Три (3шт) аккаунта вийшли в 500 з 659. І ні один не виграв. Шось дуже вірогідність мала. Більше не буду грати. Не вірю.

Для справки, вероятность проиграть всеми тремя из 500:
497 / 500 * 496 / 499 * 495 / 498 = 98.2% Маленькая, конечно, но шанс есть.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3641
З нами з: 23.03.18
Подякував: 21 раз.
Подякували: 392 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 922923924925
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: isen і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 112, 113, 114
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1139 214430
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2023 10:10
1finanсier
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
11 4991
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 кві, 2023 03:27
nord

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (9243)
26.08.2023 15:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.