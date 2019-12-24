Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 сер, 2023 09:45
я так довірився спеціалістці з відділення.
вона мене запевнила, що після використання 20к у застосунку можна буде потягнути монькою і буде без комісу. ну власне так і було до тих пір поки на Хам не впав депо через 2 дні і коміс успішно списався
рул намбер ван - траст ноу ван
KVV
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Додано: Суб 26 сер, 2023 15:27
Sense Bank написав:
Гра MAUDAU QUIZAU у чаті підтримки завершилася — і ми вже знаємо про неї головне:
1028 гравців
Не рекорд, але онлайн гри був на рівні! Чимало готувалися заздалегідь: у перші ж хвилини за правильними відповідями кинулися десятки геймерів.
659 тих, хто правильно відповів на всі запитання
Більше половини всіх, хто грав! За призи MAUDAU точилася серйозна баталія.
500 переможців
Визначених серед фіналістів рандомом! І ми вже оприлюднили їхні імена тут — спробуй знайти своє
https://sensebank.com.ua/upload/cashu/Viktoryna_5.0.pdf
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав
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Три (3шт) аккаунта вийшли в 500 з 659. І ні один не виграв. Шось дуже вірогідність мала. Більше не буду грати. Не вірю.
lel
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Додано: Суб 26 сер, 2023 15:35
lel написав:
Три (3шт) аккаунта вийшли в 500 з 659. І ні один не виграв. Шось дуже вірогідність мала. Більше не буду грати. Не вірю.
Для справки, вероятность проиграть всеми тремя из 500:
497 / 500 * 496 / 499 * 495 / 498 = 98.2% Маленькая, конечно, но шанс есть.
moveton
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