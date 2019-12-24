Клиент_ написав:Але чому додаток показав комісію 0 перед переказом - це питання.
Це питання до будь-кого/чого, але тільки не до Алки. Вона ТУПО списує по факту проводки по рахунку, тобто через +2..3 дні Будете знати що таке СуперПуперАп
я так довірився спеціалістці з відділення. вона мене запевнила, що після використання 20к у застосунку можна буде потягнути монькою і буде без комісу. ну власне так і було до тих пір поки на Хам не впав депо через 2 дні і коміс успішно списався
Я правильно розумію, що безкоштовний тариф на р2р до 20000 грн. застосовується конкретно до карткового рахунку? Тобто якщо до одного рахунку є дві або більше Хамонів - ліміт в них один. Але якщо я маю два Хамони з окремими рахунками то безкоштовно манісендить я можу двічі по 20000?
Ну я б на місці lel не дуже сумував з приводу не виграшу в квізі - бо обіцяли одне (знижку в 200) а вже по ходу перевзулися і в підсумку з'явились додаткові умови - знижка лише якщо чек на 1500, причому знижка по суті не діє на алкоголь - тому щоб знижка була треба щоб в чеку щонайменше на 200 грн. було товарів з неалкашної групи, якщо таких немає то і знижки немає. Ще й термін отоварювання коду ну дуже короткий - до 7 вересня. Отже вважаю що банк по суті не винагороду видав за пройдений квіз, а таке настійливе спонукання купити купу непотрібу. У роті якийсь гіркий присмак після отримання такої винагороди залишається і стійке відчуття що тебе намагаються надурити та використати