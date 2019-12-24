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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 922923924925

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 83
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
7%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
35
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
21
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 09:45

  Amethyst написав:
  Клиент_ написав:Але чому додаток показав комісію 0 перед переказом - це питання.
Це питання до будь-кого/чого, але тільки не до Алки. Вона ТУПО списує по факту проводки по рахунку, тобто через +2..3 дні :evil:
Будете знати що таке СуперПуперАп :mrgreen: :mrgreen:

я так довірився спеціалістці з відділення.
вона мене запевнила, що після використання 20к у застосунку можна буде потягнути монькою і буде без комісу. ну власне так і було до тих пір поки на Хам не впав депо через 2 дні і коміс успішно списався :(

рул намбер ван - траст ноу ван :!:
KVV
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 15:27

Re: Sense Bank

Sense Bank написав:Гра MAUDAU QUIZAU у чаті підтримки завершилася — і ми вже знаємо про неї головне:

1028 гравців
Не рекорд, але онлайн гри був на рівні! Чимало готувалися заздалегідь: у перші ж хвилини за правильними відповідями кинулися десятки геймерів.

659 тих, хто правильно відповів на всі запитання
Більше половини всіх, хто грав! За призи MAUDAU точилася серйозна баталія.

500 переможців
Визначених серед фіналістів рандомом! І ми вже оприлюднили їхні імена тут — спробуй знайти своє https://sensebank.com.ua/upload/cashu/Viktoryna_5.0.pdf

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав


Три (3шт) аккаунта вийшли в 500 з 659. І ні один не виграв. Шось дуже вірогідність мала. Більше не буду грати. Не вірю.
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 15:35

  lel написав:Три (3шт) аккаунта вийшли в 500 з 659. І ні один не виграв. Шось дуже вірогідність мала. Більше не буду грати. Не вірю.

Для справки, вероятность проиграть всеми тремя из 500:
497 / 500 * 496 / 499 * 495 / 498 = 98.2% Маленькая, конечно, но шанс есть.

P.S. Пардон, тут 500 победителей, а не из 500. Тогда да, 1.4% Бывает, чё. В лотерею за куда меньшими шансами ходят. Только что такое тогда "вийшли в 500 з 659"? Получается, что как раз НЕ вышли.
Востаннє редагувалось moveton в Суб 26 сер, 2023 16:56, всього редагувалось 1 раз.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 16:44

Я правильно розумію, що безкоштовний тариф на р2р до 20000 грн. застосовується конкретно до карткового рахунку? Тобто якщо до одного рахунку є дві або більше Хамонів - ліміт в них один. Але якщо я маю два Хамони з окремими рахунками то безкоштовно манісендить я можу двічі по 20000?
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 16:50

  moveton написав:
  lel написав:Три (3шт) аккаунта вийшли в 500 з 659. І ні один не виграв. Шось дуже вірогідність мала. Більше не буду грати. Не вірю.

Для справки, вероятность проиграть всеми тремя из 500:
497 / 500 * 496 / 499 * 495 / 498 = 98.2% Маленькая, конечно, но шанс есть.

Ймовірність того, що жоден не виграє:
159/659 * 158/658 * 157/657 = 0,014.
Справді не повезло
AlexTk
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 17:13

Ну я б на місці lel не дуже сумував з приводу не виграшу в квізі - бо обіцяли одне (знижку в 200) а вже по ходу перевзулися і в підсумку з'явились додаткові умови - знижка лише якщо чек на 1500, причому знижка по суті не діє на алкоголь - тому щоб знижка була треба щоб в чеку щонайменше на 200 грн. було товарів з неалкашної групи, якщо таких немає то і знижки немає. Ще й термін отоварювання коду ну дуже короткий - до 7 вересня. Отже вважаю що банк по суті не винагороду видав за пройдений квіз, а таке настійливе спонукання купити купу непотрібу. У роті якийсь гіркий присмак після отримання такої винагороди залишається і стійке відчуття що тебе намагаються надурити та використати :(
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 18:37

  Alien написав:Я правильно розумію, що безкоштовний тариф на р2р до 20000 грн. застосовується конкретно до карткового рахунку? Тобто якщо до одного рахунку є дві або більше Хамонів - ліміт в них один. Але якщо я маю два Хамони з окремими рахунками то безкоштовно манісендить я можу двічі по 20000?

Все правильно розумієте, на кожен картрахунок.
Причому і на свій і на сторонній манісенд разом!
Сам ліміт можна моніторити в місячних (за замовченням відображується денний) лімітах на картку -- так у Сенсі, хоча це таки ліміт на картрахунок

ПС. Дійсно, з аналізом відображаємих лімітів в Сенсі треба бути обережнішим. Бо наприклад, в одному і тому ж меню для картки для СЕПа відображається ліміт на ІПН, але Сенс вважає, що це нормально для чутливого розуму клієнтів Алки 8)
Amethyst
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