Клиент_ написав:Але чому додаток показав комісію 0 перед переказом - це питання.
Це питання до будь-кого/чого, але тільки не до Алки. Вона ТУПО списує по факту проводки по рахунку, тобто через +2..3 дні Будете знати що таке СуперПуперАп
я так довірився спеціалістці з відділення. вона мене запевнила, що після використання 20к у застосунку можна буде потягнути монькою і буде без комісу. ну власне так і було до тих пір поки на Хам не впав депо через 2 дні і коміс успішно списався
Я правильно розумію, що безкоштовний тариф на р2р до 20000 грн. застосовується конкретно до карткового рахунку? Тобто якщо до одного рахунку є дві або більше Хамонів - ліміт в них один. Але якщо я маю два Хамони з окремими рахунками то безкоштовно манісендить я можу двічі по 20000?
Ну я б на місці lel не дуже сумував з приводу не виграшу в квізі - бо обіцяли одне (знижку в 200) а вже по ходу перевзулися і в підсумку з'явились додаткові умови - знижка лише якщо чек на 1500, причому знижка по суті не діє на алкоголь - тому щоб знижка була треба щоб в чеку щонайменше на 200 грн. було товарів з неалкашної групи, якщо таких немає то і знижки немає. Ще й термін отоварювання коду ну дуже короткий - до 7 вересня. Отже вважаю що банк по суті не винагороду видав за пройдений квіз, а таке настійливе спонукання купити купу непотрібу. У роті якийсь гіркий присмак після отримання такої винагороди залишається і стійке відчуття що тебе намагаються надурити та використати
Alien написав:Я правильно розумію, що безкоштовний тариф на р2р до 20000 грн. застосовується конкретно до карткового рахунку? Тобто якщо до одного рахунку є дві або більше Хамонів - ліміт в них один. Але якщо я маю два Хамони з окремими рахунками то безкоштовно манісендить я можу двічі по 20000?
Все правильно розумієте, на кожен картрахунок. Причому і на свій і на сторонній манісенд разом! Сам ліміт можна моніторити в місячних (за замовченням відображується денний) лімітах на картку -- так у Сенсі, хоча це таки ліміт на картрахунок
ПС. Дійсно, з аналізом відображаємих лімітів в Сенсі треба бути обережнішим. Бо наприклад, в одному і тому ж меню для картки для СЕПа відображається ліміт на ІПН, але Сенс вважає, що це нормально для чутливого розуму клієнтів Алки
Не пойму как у них тут считаются среднедневные остатки по счетам для оплаты/не оплаты за пакет Вайт.Если я допустим открыл этот пакет 31 числа и положил депо 100 тыс. то среднедневной остаток будет не 100 тысяч, а 100 / 31 ? И пофиг что тот пакет был открыт в последний день месяца?
посетитель написав:Не пойму как у них тут считаются среднедневные остатки по счетам для оплаты/не оплаты за пакет Вайт.Если я допустим открыл этот пакет 31 числа и положил депо 100 тыс. то среднедневной остаток будет не 100 тысяч, а 100 / 31 ? И пофиг что тот пакет был открыт в последний день месяца?
Звичайно. Середньомісячний залишок рахується саме так - сумуються усі щоденні залишки протягом місяця а отримана сума ділиться на кількість днів у місяці. Той факт що пакет відкрито у останній день місяця вирішувався раніше тим що плата за пакет починала розраховуватись та стягуватись у наступному місяці після його оформлення. Раніше так точно було. Як зараз не знаю