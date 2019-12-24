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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 923924925926

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 83
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
7%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
35
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
21
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 11:20

Re: Sense Bank

Дякую усім за роз'яснення.Зрозумів що за перший місяць після відкриття плата не нараховується і те що воно там залишки рахує і показує не має значення.
посетитель
 
Повідомлень: 673
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
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  #<1 ... 923924925926
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