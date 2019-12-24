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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 923924925926

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Sense Bank 3.7 5 83
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
7%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
35
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
21
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 11:20

Re: Sense Bank

Дякую усім за роз'яснення.Зрозумів що за перший місяць після відкриття плата не нараховується і те що воно там залишки рахує і показує не має значення.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 13:15

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:перший календ міс користування безкоштовне якщо це саме відкриття Пакету
Якщо пакет оформлений після дати, коли списується абонка ;) Якщо до, то цей місяць, в якому пакет оформлений, треба виконувати умови.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 13:34

  Howl написав:
  Amethyst написав:перший календ міс користування безкоштовне якщо це саме відкриття Пакету
Якщо пакет оформлений після дати, коли списується абонка ;) Якщо до, то цей місяць, в якому пакет оформлений, треба виконувати умови.

Та можна через Чат буде оскаржити таке дурне списання
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 14:27

Re: Sense Bank

Amethyst, не факт. )
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 16:37

  Howl написав:Amethyst, не факт. )

У схожій ситуації писав заяву у відділенні - у підсумку абонку банк повернув
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 10:25

  Alien написав:Ну я б на місці lel не дуже сумував з приводу не виграшу в квізі - бо обіцяли одне (знижку в 200) а вже по ходу перевзулися і в підсумку з'явились додаткові умови - знижка лише якщо чек на 1500, причому знижка по суті не діє на алкоголь - тому щоб знижка була треба щоб в чеку щонайменше на 200 грн. було товарів з неалкашної групи, якщо таких немає то і знижки немає. Ще й термін отоварювання коду ну дуже короткий - до 7 вересня. Отже вважаю що банк по суті не винагороду видав за пройдений квіз, а таке настійливе спонукання купити купу непотрібу. У роті якийсь гіркий присмак після отримання такої винагороди залишається і стійке відчуття що тебе намагаються надурити та використати :(

Я каким-то образом оказался в списке выигравших. И тоже как-то радости не ощутил от выигрыша. :roll:
maniachello
 
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