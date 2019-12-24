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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 сер, 2023 11:20
Дякую усім за роз'яснення.Зрозумів що за перший місяць після відкриття плата не нараховується і те що воно там залишки рахує і показує не має значення.
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Додано: Нед 27 сер, 2023 13:15
Amethyst написав:
перший календ міс користування безкоштовне якщо це саме відкриття Пакету
Якщо пакет оформлений після дати, коли списується абонка
Якщо до, то цей місяць, в якому пакет оформлений, треба виконувати умови.
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Howl
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Додано: Нед 27 сер, 2023 13:34
Howl написав: Amethyst написав:
перший календ міс користування безкоштовне якщо це саме відкриття Пакету
Якщо пакет оформлений після дати, коли списується абонка
Якщо до, то цей місяць, в якому пакет оформлений, треба виконувати умови.
Та можна через Чат буде оскаржити таке дурне списання
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Amethyst
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Додано: Нед 27 сер, 2023 14:27
Amethyst, не факт. )
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Додано: Нед 27 сер, 2023 16:37
Howl написав:Amethyst
, не факт. )
У схожій ситуації писав заяву у відділенні - у підсумку абонку банк повернув
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Додано: Пон 28 сер, 2023 12:42
та лан, МауДау по влкоголю норм цены, уже пить устал
и летишопс отрабатывает норм в отличие от Варусов... за одно это респект ему
ну а чего можгно купитьт из остального?... ну - порошок там по акции или бумага на полгода по акции
консервы иногда еще , правда, столько шпрот не сьешь ))
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cohan
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Додано: Пон 28 сер, 2023 15:54
Alien написав:
Ну я б на місці lel не дуже сумував з приводу не виграшу в квізі - бо обіцяли одне (знижку в 200) а вже по ходу перевзулися і в підсумку з'явились додаткові умови - знижка лише якщо чек на 1500, причому знижка по суті не діє на алкоголь - тому щоб знижка була треба щоб в чеку щонайменше на 200 грн. було товарів з неалкашної групи, якщо таких немає то і знижки немає. Ще й термін отоварювання коду ну дуже короткий - до 7 вересня. Отже вважаю що банк по суті не винагороду видав за пройдений квіз, а таке настійливе спонукання купити купу непотрібу. У роті якийсь гіркий присмак після отримання такої винагороди залишається і стійке відчуття що тебе намагаються надурити та використати
А де вказано термін дії промокоду? В повідомленні про виграш, яке прислали в сенсі в мене немає.
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Додано: Пон 28 сер, 2023 16:14
"З 1.08 власники «хамелеонів» зможуть переказувати на картки інших банків без комісії лише 20000 грн. за один календарний місяць, а далі доведеться сплатити 1% + 5грн."
Подскажите, если несколько счетов хамонов, то на каждый счет в месяц по 20 тыщь?
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demichh
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Додано: Пон 28 сер, 2023 16:53
demichh написав:
"З 1.08 власники «хамелеонів» зможуть переказувати на картки інших банків без комісії лише 20000 грн. за один календарний місяць, а далі доведеться сплатити 1% + 5грн."Подскажите, если несколько счетов хамонов, то на каждый счет в месяц по 20 тыщь?
выше буквально вчера позавчера писали что да
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