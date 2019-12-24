lara_08 написав:Alien написав:Ну я б на місці lel не дуже сумував з приводу не виграшу в квізі - бо обіцяли одне (знижку в 200) а вже по ходу перевзулися і в підсумку з'явились додаткові умови - знижка лише якщо чек на 1500, причому знижка по суті не діє на алкоголь - тому щоб знижка була треба щоб в чеку щонайменше на 200 грн. було товарів з неалкашної групи, якщо таких немає то і знижки немає. Ще й термін отоварювання коду ну дуже короткий - до 7 вересня. Отже вважаю що банк по суті не винагороду видав за пройдений квіз, а таке настійливе спонукання купити купу непотрібу. У роті якийсь гіркий присмак після отримання такої винагороди залишається і стійке відчуття що тебе намагаються надурити та використати
А де вказано термін дії промокоду? В повідомленні про виграш, яке прислали в сенсі в мене немає.
Задавали питання на іншому форумі і підтримка озвучувала що до 7 вересня. Думаю якщо лорд чи фея схочуть то й тут підтвердять цей термін (ну або спростують )